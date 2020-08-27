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27 августа,
2020
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Природоохранная прокуратура через суд заставила лесной департамент убрать свалки под Томском

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Прокуратура после проверки по фактам несанкционированного размещения отходов в лесах обратилась в суд, сообщает Облкомприрода.

Природоохранная прокуратура через суд заставила лесной департамент убрать свалки под Томском
Фото: Денис Литвинов

Во время выездных проверок вместе со специалистами Департамента природных ресурсов и лесничеств возле сел Корнилово, Курлек, Победа обнаружили свалки бытового мусора, древесных отходов, полиэтиленовой тары, пенопласта, стекла и другого мусора. Все это, по заключению прокуратуры, создает риск природных пожаров.


«В связи с этим, в защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду Томский межрайонный природоохранный прокурор направила в суды шесть исковых заявлений о возложении на Департамент лесного хозяйства Томской области обязанности обеспечить очистку территории лесного фонда от захламления отходами», — говорится в сообщении.


Кировский районный суд Томска и Томский районный суд эти требования удовлетворили в полном объеме.


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