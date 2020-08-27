Природоохранная прокуратура через суд заставила лесной департамент убрать свалки под Томском

Прокуратура после проверки по фактам несанкционированного размещения отходов в лесах обратилась в суд, сообщает Облкомприрода.

Во время выездных проверок вместе со специалистами Департамента природных ресурсов и лесничеств возле сел Корнилово, Курлек, Победа обнаружили свалки бытового мусора, древесных отходов, полиэтиленовой тары, пенопласта, стекла и другого мусора. Все это, по заключению прокуратуры, создает риск природных пожаров.





«В связи с этим, в защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду Томский межрайонный природоохранный прокурор направила в суды шесть исковых заявлений о возложении на Департамент лесного хозяйства Томской области обязанности обеспечить очистку территории лесного фонда от захламления отходами», — говорится в сообщении.





Кировский районный суд Томска и Томский районный суд эти требования удовлетворили в полном объеме.



