Природные решения и совместное проектирование: архитекторы предложили концепцию развития парка «Звездный»

Специалисты Центра развития городской среды разработали концепцию благоустройства лесного массива, где должен расположиться парк «Звездный». Они предложили реализовывать проект совместно с общественными и образовательными организациями, в том числе школой «Эврика-развитие» и областной федерацией экстремальных видов спорта.
По словам авторов концепции, при ее разработке они ориентировались в том числе на пожелания жителей города, которых опрашивали с помощью соцсетей и интерактивной карты, на которую томичи могли нанести свои предложения по развитию территории парка. Основными приоритетами для людей стали сохранение природы и обустройство пешеходных дорожек, а также создание площадок не только для детей, но и для подростков.
Архитекторы предложили сделать ставку на работу с природными материалами: так, на территории парка планируется расположить игровые площадки и зоны отдыха, выполненные из дерева. Такой же материал предлагают использовать для смотровых площадок — они должны будут расположиться в местах с панорамным видом на парк, эти площадки можно будет использовать в том числе для групповых занятий спортом или пикников.
Пешеходные и велосипедные дорожки могут быть выполнены как из дерева (в виде дощатого настила или щепки), так и из смеси гравия, щебня и песка. На части территории парка пешеходные тропинки архитекторы предлагают сделать из металлической просечно-вытяжной сетки.
Планируется, что «Звездный» совместит в себе рекреационную зону и образовательную площадку для детей. Там предлагают создать место для проведения уроков на открытом воздухе, а также действующие макеты изобретений ученых, в том числе солнечные часы и собранный без единого гвоздя мост Да Винчи. Специалисты центра отметили, что лесопарк может использоваться, например, как место для исследований и экспериментов, а также в качестве площадки для детского летнего лагеря.
Также для «Звездного» хотят разработать собственный дизайн-код, в соответствии с которым будут выполняться все информационные материалы в парке. Такие материалы, в том числе стенды с навигацией, архитекторы предлагают разработать ученикам «Эврики-развития» в рамках школьных проектов.
В числе главных проблем для развития территории парка архитекторы назвали сложности с пешеходной доступностью (жителям Зеленых горок мешает отсутствие переходов через улицу Энтузиастов, жителям Науки — рельеф), жилища бездомных, свалки и места для «закладок». Также по территории будущего парка проходит дорога, которой нет на генплане города, но которая при этом является единственным подъездом к нескольким жилым домам.
Кроме того, перед началом работы над дизайн-проектом, ту часть, которая представляет из себя густой лес, должны исследовать экологи, чтобы при создании парка не была нарушена его экосистема. Также нужно изучить финансовые и технические возможности Октябрьского района, где находится «Звездный» — чтобы понять, сможет ли район чистить дорожки, обслуживать камеры наблюдения и другие объекты парка.
Подробнее узнать о предложениях архитекторов можно в группе Центр развития городской среды во «Вконтакте», а оставить обратную связь — в специальном документе. Архитекторы просят ответить в нем на вопросы всех, кто уже ознакомился с концепцией.
Напомним, лесопарк по улице Энтузиастов должны были благоустроить по нацпроекту «Жилье и городская среда», но власти отказались от благоустройства из-за строительства дорог в микрорайоне Наука. Позже мэрия все-таки предложила подготовить новую концепцию парка и учесть мнения жителей расположенных рядом микрорайонов, благоустройство «Звездного» планируют начать в 2023 году.