Природные решения и совместное проектирование: архитекторы предложили концепцию развития парка «Звездный»

Специалисты Центра развития городской среды разработали концепцию благоустройства лесного массива, где должен расположиться парк «Звездный». Они предложили реализовывать проект совместно с общественными и образовательными организациями, в том числе школой «Эврика-развитие» и областной федерацией экстремальных видов спорта.

Автор: Центр развития городской среды Автор: Центр развития городской среды

По словам авторов концепции, при ее разработке они ориентировались в том числе на пожелания жителей города, которых опрашивали с помощью соцсетей и интерактивной карты, на которую томичи могли нанести свои предложения по развитию территории парка. Основными приоритетами для людей стали сохранение природы и обустройство пешеходных дорожек, а также создание площадок не только для детей, но и для подростков. Архитекторы предложили сделать ставку на работу с природными материалами: так, на территории парка планируется расположить игровые площадки и зоны отдыха, выполненные из дерева. Такой же материал предлагают использовать для смотровых площадок — они должны будут расположиться в местах с панорамным видом на парк, эти площадки можно будет использовать в том числе для групповых занятий спортом или пикников. Пешеходные и велосипедные дорожки могут быть выполнены как из дерева (в виде дощатого настила или щепки), так и из смеси гравия, щебня и песка. На части территории парка пешеходные тропинки архитекторы предлагают сделать из металлической просечно-вытяжной сетки.

Автор: Центр развития городской среды Автор: Центр развития городской среды

Планируется, что «Звездный» совместит в себе рекреационную зону и образовательную площадку для детей. Там предлагают создать место для проведения уроков на открытом воздухе, а также действующие макеты изобретений ученых, в том числе солнечные часы и собранный без единого гвоздя мост Да Винчи. Специалисты центра отметили, что лесопарк может использоваться, например, как место для исследований и экспериментов, а также в качестве площадки для детского летнего лагеря. Также для «Звездного» хотят разработать собственный дизайн-код, в соответствии с которым будут выполняться все информационные материалы в парке. Такие материалы, в том числе стенды с навигацией, архитекторы предлагают разработать ученикам «Эврики-развития» в рамках школьных проектов.

Автор: Центр развития городской среды Автор: Центр развития городской среды