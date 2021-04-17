«Примите в дар дорогу»: жители Зонального просят помощи

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Около 150 метров дороги жители переулка Тояновский в поселке Зональная станция хотят подарить администрации. Такой «подарок» местные власти принять не могут. Какую помощь могут получить жители, читайте в материале ТВ2.

На Тояновском переулке нет дороги, — говорит житель Вадим Лызлов. — Администрация Зональненского сельского поселения никак не реагирует на нашу проблему. Эту дорогу не хотят брать на баланс, говорят, что нет денег на ее обслуживание. От каждого участка мы отделили по три метра, получилась дорога. Эту дорогу оформили на одного человека. Мы поехали в администрацию и написали заявление, чтобы эту дорогу приняли в дар, нам отказали. В прокуратуре нам тоже отказали, объяснив это тем, что якобы собственник дороги не обращался в администрацию.

По словам Вадима, администрация обещала взять дорогу на баланс, но сменился глава поселения и никто не захотел заниматься этой проблемой.

Администрация давала разрешение на строительство в этом районе, — добавил Вадим. — Мы живем здесь с маленькими детьми, это единственная дорога к нашим домам. Нам самим приходиться каждый год ремонтировать дорогу.

Сейчас местные жители отсыпают дорогу своими силами. За два года обслуживания потратили на нее больше 50 тысяч рублей.

Фото: Вадим Лызлов

Глава поселения Евгения Коновалова рассказала ТВ2, почему пока невозможно поставить на баланс дорогу. По ее словам, микрорайон Тояновский небольшой, он образовался из земель сельскохозяйственного назначения.

Люди самостоятельно организовали себе жилое пространство, выделили участок дороги, — говорит глава поселения Евгения Коновалова. — Эти участки не выделялись из муниципальной собственности, мы их не формировали и мы не можем взять на баланс участок, который находится в частной собственности. Сам владелец дороги с заявлением не обращался к нам в администрацию, только соседи. Ширина уличной дороги на переулке Тояновском не соответствует нормативам, это тупиковая дорога. Содержать ее должным образом невозможно. Жители обращались в совет поселения, и мы рекомендовали им привести дорогу в соответствие с нормативами. Только после этого мы можем взять дорогу в муниципальную собственность.

Как отметила Евгения Коновалова, в 2021 году в этом микрорайоне строится улица Тояновская, и к ней должна примкнуть эта дорога.

Пока мы не сможем содержать эту дорогу. Ведь нужно будет сделать проектную документацию дороги. Проектная документация не сможет пройти экспертизу, потому что пока дорога сформирована не по нормативам. Мы не препятствуем жителям.

По словам Евгении, за консультацией местные жители всегда могут обратиться к ней на прием и задать вопросы.