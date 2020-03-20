В Сети появилось открытое письмо с просьбой принять меры по предотвращению эпидемии коронавируса

Мы считаем необходимым направить ресурсы в первую очередь на комплекс мер, которые обеспечат полномасштабное тестирование, а также поддержат людей во время карантина и сделают его прохождение максимально комфортным и безболезненным. Карантин необходимо обеспечивать комплексом организационных, технологических и финансовых, а не силовых решений. Населенные пункты России должны выглядеть не как города на осадном положении, а как зрелые и развитые сообщества, где граждане координируются и защищают друг друга от общей опасности. Это важнейшая цивилизационная задача для нашей страны. Мы и весь мир еще долго будем судить о себе по тому, как мы пройдем этот сложный этап. Наше общество состоит из ответственных и талантливых граждан. Мы способны справиться с этой задачей, — говорится в тексте письма.