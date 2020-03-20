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20 марта,
2020
Новости

В Сети появилось открытое письмо с просьбой принять меры по предотвращению эпидемии коронавируса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На сайте change.org опубликовано открытое письмо с просьбой принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России. Текст письма подписали врачи, журналисты, общественные деятели, политики. Среди них писательница Людмила Улицкая, кинокритик Антон Долин, врач-невролог Павел Бранд, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Головенко, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, журналист Леонид Парфенов и другие. 

Мы считаем необходимым направить ресурсы в первую очередь на комплекс мер, которые обеспечат полномасштабное тестирование, а также поддержат людей во время карантина и сделают его прохождение максимально комфортным и безболезненным. Карантин необходимо обеспечивать комплексом организационных, технологических и финансовых, а не силовых решений. Населенные пункты России должны выглядеть не как города на осадном положении, а как зрелые и развитые сообщества, где граждане координируются и защищают друг друга от общей опасности. Это важнейшая цивилизационная задача для нашей страны. Мы и весь мир еще долго будем судить о себе по тому, как мы пройдем этот сложный этап. Наше общество состоит из ответственных и талантливых граждан. Мы способны справиться с этой задачей, — говорится в тексте письма.

Авторы письма требуют принять следующие меры:


Тестирование

  • Предоставить потенциально зараженным гражданам возможность быстро и бесплатно пройти тест в изолированном отсеке в поликлинике, в офисе компании, занимающейся медицинскими анализами, или на дому

  • Разрешить клиникам и медцентрам использовать качественные иностранные тесты без прохождения сертификации

  • Создать условия, позволяющие частным медицинским организациям оказывать помощь в борьбе с эпидемией

  • Сделать это необходимо НЕМЕДЛЕННО. Из-за монополизации тестирования граждане не могут сдать анализы. По опыту Тайваня, который, несмотря на интенсивный пассажиропоток с Китаем, победил эпидемию в зародыше (всего 109 случаев заражения за два месяца), мы знаем, что именно массовое проактивное тестирование — основной метод контроля за развитием эпидемии


Карантин

  • Жизненно важно соотносить карантинные меры с экономическими последствиями: необходимо не только пресечь эпидемию, но и не допустить социального взрыва из-за потери россиянами источников дохода

  • Информировать граждан о масштабе эпидемии и скорости ее распространения в России максимально подробно и прозрачно. У власти не может и не должно быть секретов от народа. От наших слаженных действий зависят жизни тысяч россиян. Без доверия эта слаженность невозможна

  • Ввести карантин в первую очередь для людей, находящихся в группе риска, а для всех остальных — ввести разумные ограничительные меры

  • Запретить проведение любых массовых мероприятий

  • Отложить голосование по изменениям в Конституцию до исчезновения эпидемиологической угрозы

  • Закрыть детские сады, школы и вузы, обеспечить удаленное обучение

  • Закрыть театры, кинотеатры, музеи, библиотеки

  • Ввести разумные ограничения работы заведений общепита, в частности, соблюдение минимальной дистанции между посетителями

  • Перевести сотрудников компаний на удаленную работу (в случае невозможности — усилить санитарные меры)

  • Принять особые меры в отношении сотрудников сервисных компаний (общественный транспорт, такси, почта, курьерские и дворовые службы и т. п.)

  • Обеспечить полный карантин для инфицированных и контактировавших с ними, в т. ч. организовав доставку еды и медикаментов, вынос мусора и принятие прочих необходимых мер со стороны социальных служб


Поддержка граждан, малого бизнеса и некоммерческих организаций

  • Освободить проживающих на территории карантина от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке на три месяца с возможностью продлить срок до восстановления стабильной экономической ситуации. Подобные меры приняты во Франции. В условиях карантина большинство россиян не смогут вовремя платить по счетам

  • Предоставить налоговые каникулы малому бизнесу и ИП сроком на 3 месяца (аналогичная мера уже принята в США), освободить НКО от налогов

  • Обеспечить беспроцентные займы малому бизнесу. После окончания эпидемии именно они восстановят экономику. Наш долг — поддержать их в трудный момент. Правительство может обеспечить выполнение таких решений, т. к. банки и система ЖКХ в значительной степени принадлежат государству

  • Поддержать общественные и волонтерские усилия по осуществлению гражданской взаимопомощи

При отказе от незамедлительного выполнения указанных мер либо обеспечении их неверными и излишне жесткими методами эпидемиологическая и общественная ситуация в стране резко ухудшится. Тысячи и даже десятки тысяч наших сограждан могут погибнуть. Ущерб общественным отношениям будет непоправимым.

Мы, граждане России, требуем у президента и правительства качественно и оперативно выполнить свою работу, ведь именно для этого мы вам и делегируем полномочия и платим налоги. Мы также обращаемся ко всем гражданам России. Мы просим вас проявить сознательность и заботу о ближних. Коронавирус очень быстро распространяется, носителем может стать каждый. Вирус смертельно опасен для пожилых людей и людей с тяжелыми заболеваниями. Пожалуйста, по возможности оставайтесь дома и перенесите все возможные социальные контакты в онлайн. Участвуйте в инициативах гражданской взаимопомощи (COVIDарность и др.). Только все вместе мы можем справиться с этой проблемой быстро. Россия — это мы, — резюмируется в письме.

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