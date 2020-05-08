«Пример упущенных возможностей»: Варламов опубликовал видео о Томске

Блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал на своем ютуб-канал видео по итогам мартовской поездки в Томск.



«Я слышал про Томск много хорошего и вот наконец-таки попал туда! Что же я увидел? Деревянная застройка в удручающем состоянии, тротуары не чищены, а трамвайная система разваливается. Но зато в городе хорошо научились тратить деньги на глупости!», — написал Илья в анонсе.





На видео блогер критикует нечищенные тротуары, томские трамваи и состояние путей, остановки и их отсутствие, здание Томского института бизнеса - «уничтожили здание и вывесили трофей», рассказывает о томском районе «Париж» и пытается узнать у жителей, почему район получил такое название. Свое мнение блогер высказывает и о новой набережной Ушайки.





«Томск славится деревянной архитектурой, но, в основном, такие дома полусгнившие. В центре города здесь кирпичные коробки с башенками, а трамвай в печальном состоянии, все рельсы кривые. Новая набережная — тихий ужас, бесполезное мертвое пространство, в котором неприятно находиться. Но зато в жилых районах идеальные условия для карантина: в такую среду выходить просто не хочется», - пишет он.







Отдельное Варламов говорит о программе «Дом за рубль» и озвучивает планы взять на восстановление один из деревянных домов в Томске.





«Фонд «Внимание» хочет попробовать взять один дом, восстановить его, показать, как все это дело делается. Будем освещать все этапы проекта. На восстановление, чтобы хорошо все сделать, нужды деньги. Поэтому сейчас будем проводить кампанию, собирать деньги. Надеюсь, получится все классно и спасем один из деревянных домов Томска», — заявил Варламов.