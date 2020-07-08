Добрые новости
08 июля,
2020
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Новости

Приложение, от которого сложно отказаться

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

«Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис для продажи страховок — «Агентологию». На этой платформе агентам, желающим расширить свой бизнес, или тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии, можно будет зарегистрироваться, пройти удаленно обучение и начать зарабатывать на продаже страховок.

Приложение, от которого сложно отказаться

Сотрудничать с «Росгосстрахом» с помощью этой платформы можно из дома, с дачи, даже из транспорта — с телефона, планшета или компьютера. Ведь «Агентология» — это, по сути, полноценный мобильный офис продавца.


Сейчас в «Агентологии» можно продавать уже восемь продуктов «Росгосстраха», в том числе каско, ОСАГО, страхование жилья и имущества. Еще два продукта — медицинские. «Доктор онлайн» дает возможность проконсультироваться дистанционно с врачами более чем 90 специальностей. Программа «Здоровье дороже» - это защита от онкологии. С ней можно перепроверить диагноз, пройти обследование и лечение в лучших клиниках России, а также получить выплату 250 тысяч рублей.  Кроме того, в «Агентологии» доступны продажи полисов для путешествующих по России и за рубежом.

Приложение, от которого сложно отказаться

Процесс продажи очень прост: агент заполняет за клиента всю информацию, направляет проект полиса для проверки данных и онлайн-оплаты. После этого полис приходит клиенту на электронную почту.


Процесс оплаты вознаграждения за договоры в «Агентологии» абсолютно прозрачен. Еще до оформления полиса агент знает, сколько он получит, — это прописано в интерфейсе программы. Причем  деньги можно получить на свою карту или банковский счет буквально на следующий день. Максимальный срок выплаты денег – 15 дней. Ограничений по размеру заработка нет —  чем больше продаж, тем больше доход. 


Возрастной ценз 16+


На правах рекламы.


ПАО СК «Росгосстрах», лицензии Банка России на осуществление страхования ОС № 0001 – 02 выдана 23.12.2019, СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 – 03, ОС № 0001 – 04, ОС № 0001 – 05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018; бессрочные.140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3. ОГРН 1027739049689.

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