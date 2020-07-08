Приложение, от которого сложно отказаться

«Росгосстрах» запустил новый онлайн-сервис для продажи страховок — «Агентологию» . На этой платформе агентам, желающим расширить свой бизнес, или тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии, можно будет зарегистрироваться, пройти удаленно обучение и начать зарабатывать на продаже страховок.

Сотрудничать с «Росгосстрахом» с помощью этой платформы можно из дома, с дачи, даже из транспорта — с телефона, планшета или компьютера. Ведь «Агентология» — это, по сути, полноценный мобильный офис продавца.





Сейчас в «Агентологии» можно продавать уже восемь продуктов «Росгосстраха», в том числе каско, ОСАГО, страхование жилья и имущества. Еще два продукта — медицинские. «Доктор онлайн» дает возможность проконсультироваться дистанционно с врачами более чем 90 специальностей. Программа «Здоровье дороже» - это защита от онкологии. С ней можно перепроверить диагноз, пройти обследование и лечение в лучших клиниках России, а также получить выплату 250 тысяч рублей. Кроме того, в «Агентологии» доступны продажи полисов для путешествующих по России и за рубежом.