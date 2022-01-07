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Приложение для связи, психологическая служба и контакты для вопросов: ТГУ поддержит своих студентов из Казахстана

ТВ2 ТВ2

Вслед за ТПУ и СибГМУ Томский государственный университет опубликовал пост для своих студентов, которые находятся в Казахстане, и поделился важными контактами.

По вопросам пересечения границы обращайтесь в личные сообщения группы Управления социальной и молодёжной политики ТГУ или на электронную почту: edemvTSU@yandex.ru. Телефон горячей линии ТГУ по вопросам расписания и организации образовательного процесса — +73822785360. Телефон горячей линии по вопросам COVID-19, вакцинации и прохождения изоляции — +73822785188.

Для тех студентов, кто остался в Томске и переживает за своих близких, которые находятся на территории республики, специалисты и волонтеры Психологической службы ТГУ готовы оказать профессиональную помощь. Для этого необходимо написать в личные сообщения группы службы.

Также ТГУ предлагает ссылку на телеграм-канал для тех, кто не может связаться с родственниками в Казахстане, и на приложение для связи с близкими Rebtel.

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