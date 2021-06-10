Добрые новости
10 июня,
2021
1
видео
9
фото
Новости

«Прилетит вдруг волшебник»: томичи у здания суда поздравили Ивана Кляйна с днем рождения

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жители города у здания Советского районного суда поздравили арестованного мэра Томска Ивана Кляйна. Они спели песню «Прилетит вдруг волшебник» и запустили в небо воздушные шарики. 

Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Два месяца он находился под арестом в СИЗО. За это время состояние его здоровья ухудшилось. В феврале 2021 года Иван Кляйн был прооперирован. В апреле ему провели еще одну операцию. Сейчас он находится под домашним арестом. 


Рассмотрение по существу дела Ивана Кляйна началось 8 апреля. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Адвокаты в ходе заседаний просили суд разрешить арестованному мэру Томска часовые прогулки, а также общение с родственниками, которые не являются фигурантами дела. Судья запрос отклонил. 

Иван Кляйн не признает свою вину. В своей речи в суде он отметил, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».

«Прилетит вдруг волшебник»: томичи у здания суда поздравили Ивана Кляйна с днем рождения
«Прилетит вдруг волшебник»: томичи у здания суда поздравили Ивана Кляйна с днем рождения
«Прилетит вдруг волшебник»: томичи у здания суда поздравили Ивана Кляйна с днем рождения
«Прилетит вдруг волшебник»: томичи у здания суда поздравили Ивана Кляйна с днем рождения
«Прилетит вдруг волшебник»: томичи у здания суда поздравили Ивана Кляйна с днем рождения
«Прилетит вдруг волшебник»: томичи у здания суда поздравили Ивана Кляйна с днем рождения
«Прилетит вдруг волшебник»: томичи у здания суда поздравили Ивана Кляйна с днем рождения
«Прилетит вдруг волшебник»: томичи у здания суда поздравили Ивана Кляйна с днем рождения
«Прилетит вдруг волшебник»: томичи у здания суда поздравили Ивана Кляйна с днем рождения

Читайте по теме:


Суд над Иваном Кляйном. Кто такой главный свидетель обвинения Ринат Аминов

В Томске продолжается суд над Иваном Кляйном. Главное из заседания 26 мая

«Ринат, ты хороший человек»: что рассказал Аминов — главный свидетель обвинения в деле Ивана Кляйна

Суд не разрешил Ивану Кляйну часовые прогулки



Пожалуйста, поддержите нас. Сделайте разовое пожертвование или подпишитесь на ежемесячный платеж – в 50, 200, 100 рублей – любая сумма важна и позволяет нам работать для вас.



ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.