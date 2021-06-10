«Прилетит вдруг волшебник»: томичи у здания суда поздравили Ивана Кляйна с днем рождения

Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Два месяца он находился под арестом в СИЗО. За это время состояние его здоровья ухудшилось. В феврале 2021 года Иван Кляйн был прооперирован. В апреле ему провели еще одну операцию. Сейчас он находится под домашним арестом.





Рассмотрение по существу дела Ивана Кляйна началось 8 апреля. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Адвокаты в ходе заседаний просили суд разрешить арестованному мэру Томска часовые прогулки, а также общение с родственниками, которые не являются фигурантами дела. Судья запрос отклонил.



Иван Кляйн не признает свою вину. В своей речи в суде он отметил, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».