Пригородный автобус №131 «Томск — Копылово» изменил свое расписание и маршрут

В редакцию ТВ2 пожаловался томич Иван Шевелев, который пользуется маршрутом №131 «Томск-Копылово», чтобы доехать до своей дачи. Раньше был маршрут 231, который ходил до поселка Молодежный. Он рассказал, что расписание автобуса поменялось и теперь стало два автобуса под номером 131. Один из них ходит до Молодежного, другой до Копылово. Но расписания автобуса, который до Молодежного, на сайте «Томскавтотранса» нет.

«В субботу, 1 августа, мы на дачу, как всегда, намеревались ехать на автобусе по маршруту 231, который отходит от Лагерного сада и едет до Молодежного, — рассказал томич Иван Шевелев. — В 8.20 он отходит от Лагсада. В 8.10 мы были на остановке. Автобуса еще не было. Стали ждать, и люди на остановке нам сказали, что мы зря ждем 231, так как с сегодняшнего дня он ходит из Академгородка. Позвонили диспетчеру в «Томскавтотранс» и узнали, что теперь до дачи мы можем добраться из Академгородка и что номер нашего автобуса 131. На наш вопрос, а почему мы ничего об этом не знаем, ответа мы не получили».





Иван Шевелев добавил, что им удалось догнать свой автобус только в Светлом. Они попытались узнать расписание у водителя автобуса №131, но тот ничего не знал.





Диспетчер «Томскавтотранса» на запрос ТВ2 связала с временно исполняющим обязанности директора томского автовокзала Валерием Жуйковым, который сообщил, что «пассажирам надо немного потерпеть». И что новое расписание обязательно появится на сайте «Томскавтотранса».





«Я первый день работаю, поэтому полной информацией не владею. Первое время пассажиры бы потерпели, поскольку меняются перевозчики, меняется расписание. И все это одновременно. Поэтому, откровенно говоря, инженеры не справляются. Я даже не могу вам точно сказать, когда на сайте обновится расписание. У нас уволился старый программист, нового приняли, и он пока осваивается. Пусть потерпят немного. Я постараюсь попросить водителей, чтобы они хотя бы раздавали расписание людям на маршруте».





Добавим, что на сайте «Томскавтотранса» есть расписание только автобуса, который ходит до Копылово.