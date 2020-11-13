«Придет время и тебя скушают»: Реакция на задержание мэра Томска Ивана Кляйна
Мэр Томска Иван Кляйн задержан по подозрению в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». «Единая Россия» уже приостановила членство партии томского мэра. При этом, многие томичи выражают поддержку Ивану Кляйну.
Вот как прокомментировали задержание градоначальника депутаты и бизнесмены города.
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области
Власть не имеет права и не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов, — сказал Сергей Жвачкин. — Уверен, она будет профессиональной, открытой и объективной.
Елена Ульянова, депутат думы Томска
Я хочу выразить солидарность с задержанным сегодня утром томским мэром Иваном Кляйном. Знаю его 25 лет. Он искренне болеет за наш с вами любимый город. Искренне! Он мне как-то признавался совсем недавно, грустно: «Я думал, Лена, что смогу вернуть Томск томичам, но мало что получается: законы против местного самоуправления». Понимаю, что ему инкриминируется. Указание изменить границы санитарно-защитной зоны вокруг родного предприятия «Томское пиво». Но давайте, как на духу, спросим себя: а у всех городских предприятий все в порядке с санитарно-защитными зонами? Томск десятилетиями окружал эти предприятия жилыми кварталами, детскими садами и школами, не считаясь ни с какими нормами. Эти предприятия теперь чтобы развиваться вынуждены творить со своей территорией буквально чудеса. Что делать в принципе? Переносить промпредприятия за город, как уже поступили Томский инструмент или Сибмотор? Нет сейчас у предприятий свободных денег. Им бы пандемию выстоять. Предприимчивый и юридически подкованный мошенник может кошмарить любой завод, который стоит в городское черте. Начали с Кляйна. Держитесь, Иван Григорьевич!
Константин Беляков, предприниматель, бывший депутат Думы Томска
Что-то в нашем городе с позицией мэра совсем на уровне "чертовщины" происходит. Глубоко уважаю Ивана Григорьевича Кляйна и очень надеюсь, что адвокаты помогут выбраться из этой ситуации. Мэр Кляйн — достойный человек и работоспособный слуга томичей. Отдававший все свои способности и умения в служению города и томичей. Бизнес из которого пришёл Кляйн — сложная жестокая штука, и без компромиссов не обойтись — это знают все, кто когда-либо занимались своим бизнесом. Не наемными работниками, а своим бизнесом. Это сложно и не бывает только белое и черное. Всегда целесообразность и справедливость в решениях.
Хочу и требую справедливости!
Держись, Иван Григорьевич!
Елена Тайлашева, журналист
Иван Григорьевич — лучший мэр, который был в Томске про моей сознательной жизни. Став мэром, он ни разу не взял трубку сотового телефона, когда я пыталась пробиться: он закрылся от журналистов и этим бесил. И тем не менее — я считаю, что Томску с ним повезло, надо быть слепым, чтобы не видеть, как изменился город. Я не знаю, что Кляйну вменяют, но я публично поддерживаю Ивана Григорьевича. Сил ему это пройти.
Аркадий Майофис, бывший президент и основатель ЗАО «Телерадиокомпания ТВ-2»:
В Томске арестовали мэра. Это уже третий томский мэр подряд, попавший под уголовку. Арестовали его прямо нам селекторном совещании. Он ещё чем-то руководил, давал ценные указания, хмурил брови, отчитывал и тут заваливаются «дзержинцы» и на глазах у всех надевают наручники и выводят. Хотя, как вы понимаете, могли бы и дождаться окончания совещания, тихо зайти и также тихо вместе выйти. Но нет, надо унизить. Иван Кляйн, так зовут мэра, не возражал, когда то же самое проделывали с другими. Он даже находил этому объяснения. Он вообще всегда был в русле. Ваня, а я его знаю уже лет 30, в принципе, не был подлецом. Он из той породы «нормальных», которые в одночасье становятся подлецами под воздействием обстоятельств. И сразу же находят этому оправдание. Все его однопартийцы делятся на две категории — уже мерзавцы или пока немерзавцы, готовые ими стать сразу, как понадобится. Ваня стал быстро, безропотно и не без пользы для себя. Но взяли его за другое. Просто они все там иначе не размножаются. Ждем сообщений из местного Белого дома. Губернатор Жвачкин тоже любит проводить селекторные совещания. А уж как их любят в Кремле!
Татьяна Соломатина, депутат Государственной Думы
Знаю его много лет и дорожу нашей дружбой. Безусловно, ситуация непростая, неприятная. Но, так случилось. Надо во всем разобраться и не делать поспешных выводов. Иван Григорьевич - сил тебе и здоровья, терпения пройти этот этап в жизни.
Ксения Фадеева, депутат думы Томска, координатор штаба Навального в Томске
ФСБшники задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Пока нет никаких подробностей о том, в чем его обвиняют, будем следить за новостями. От себя могу сказать только то, что доверия к органам лично у меня не больше, чем к чиновнику-единороссу.
Вообще быть мэром или губернатором в путинской России не безопаснее, чем быть оппозиционером. Только в случае, если ты — независимый политик или активист, общественное мнение в целом будет на твоей стороне — в твою защиту люди будут писать петиции и выходить на пикеты, тебя будут поддерживать.
Если ты — чиновник-единоросс, часть существующей системы, то большая часть комментариев в соц. сетях будет выглядеть как «браво, силовики, давно пора было». Ты можешь агитировать за поправки, расхваливать Путина, топить за «Единую Россию» и не согласовывать митинги оппозиции, придёт время и тебя скушают.
И еще очень интересно, сколько единороссов найдется в Томске, которые выступят в защиту Ивана Григорьевича. Хоть кто-то из людей, которые работали с ним годами, осмелится сказать что-то более внятное, чем «органы разберутся»?
Единороссы не подвели: губернатор сказал, что работа правоохранительных органов будет профессиональной и объективной, а сама партия приостановила членство Кляйна. Своих не бросают! Надо было вообще сказать, что мэр вышел из «Единой России» ещё неделю назад, а партбилет купил в военторге.
Виктор Мучник, главный редактор ТВ2
Ивана Григорьевича давно знаю. С 90-х. Был он одним из наших рекламодателей. Не из последних, прямо скажу. Бизнес выстраивал на наших глазах. Выстраивал долго, обстоятельно, серьезно, с любовью. Пиво, кстати, на мой вкус, неплохое. Налогоплательщик по томским меркам серьезный. И в общем он мне был симпатичен. Основательный, хозяйственный. И думалось тогда, самостоятельный. При этом не влипал ни в какие заметные криминальные истории.
Как-то, когда начиналась только «Единая Россия», помню, сидели у него в офисе, обсуждали какие-то дела, я спросил: не собирается ли, мол, туда податься. Он рассмеялся: зачем, мол, это ж себя не уважать, в такое вступать...
Потом, разумеется, как и все прочие, он вступил во все. И стал говорить, как все. В мэры, как говорил, не хотел. Но пришлось. Сильно попросили. Отказаться, дескать, не мог. Может быть, и не так все было. Но он это так трактовал. Учитывая судьбу двух его предшественников, можно предположить во всяком случае, что были у него опасения.
Мэром был очень... осторожным. Старался никого не раздражать, не конфликтовать, говорил, что нужно. Понятно, что зависел сильно от региональной власти. У нас же так все выстроено, что мэр за деньгами должен к губернатору бегать, а губернатор - в Москве выпрашивать. Вертикаль, она такая.
Когда у ТВ2 начались проблемы, пропал с локаторов мигом. Перепугался страшно. Помню, спросил у Светы Середы (она когда-то вела как менеджер по продажам Томское пиво, и с тех пор не то чтобы, прям, дружили они, но отношения были достаточно неформальными): "Как, мол, ИГ, не звонил, не спрашивал, помощь не предлагал?" Рассмеялась, процитировала старое кино: "Ты что? Он - хороший мужик..., но — не орел! Сам же знаешь".
Жаль мне его. Еще и забирали так, как любят у нас. Пафосно. На планерке. Чтобы унизить посильнее.
А все. что ему сейчас инкриминируют, разумеется, можно инкриминировать любому. Был бы мэр, а фабулу на него всегда найдут. И вот, спрашивается, стоило оно того? Годами на цыпочках ходить, пригнувшись.
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