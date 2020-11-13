«Придет время и тебя скушают»: Реакция на задержание мэра Томска Ивана Кляйна

ФСБшники задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Пока нет никаких подробностей о том, в чем его обвиняют, будем следить за новостями. От себя могу сказать только то, что доверия к органам лично у меня не больше, чем к чиновнику-единороссу.

Вообще быть мэром или губернатором в путинской России не безопаснее, чем быть оппозиционером. Только в случае, если ты — независимый политик или активист, общественное мнение в целом будет на твоей стороне — в твою защиту люди будут писать петиции и выходить на пикеты, тебя будут поддерживать.

Если ты — чиновник-единоросс, часть существующей системы, то большая часть комментариев в соц. сетях будет выглядеть как «браво, силовики, давно пора было». Ты можешь агитировать за поправки, расхваливать Путина, топить за «Единую Россию» и не согласовывать митинги оппозиции, придёт время и тебя скушают.

И еще очень интересно, сколько единороссов найдется в Томске, которые выступят в защиту Ивана Григорьевича. Хоть кто-то из людей, которые работали с ним годами, осмелится сказать что-то более внятное, чем «органы разберутся»?