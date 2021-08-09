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Главная Новости Причиной пожара в бизнес-центре на Ленина, 104 мог стать ремонт крыши
Новости

Причиной пожара в бизнес-центре на Ленина, 104 мог стать ремонт крыши

ТВ2
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час назад

Прокуратура Ленинского района Томска приступила к проверке по факту пожара на крыше бизнес-центра на проспекте Ленина, 104. В пресс-службе ведомства сообщают, что в ходе проверки будет оценено соблюдение требований пожарной безопасности при организации и проведении ремонта кровельного покрытия.

Напомним, утром 7 августа на крыше здания на Ленина, 104 в ходе ремонтных работ произошло возгорание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, горение было оперативно ликвидировано. 27 человек эвакуировали, пострадавших нет.

Автор:  пресс-служба областного МЧС
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