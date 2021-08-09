Причиной пожара в бизнес-центре на Ленина, 104 мог стать ремонт крыши

Прокуратура Ленинского района Томска приступила к проверке по факту пожара на крыше бизнес-центра на проспекте Ленина, 104. В пресс-службе ведомства сообщают, что в ходе проверки будет оценено соблюдение требований пожарной безопасности при организации и проведении ремонта кровельного покрытия.

Напомним, утром 7 августа на крыше здания на Ленина, 104 в ходе ремонтных работ произошло возгорание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, горение было оперативно ликвидировано. 27 человек эвакуировали, пострадавших нет.