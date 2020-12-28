Прибытие самолета из Екатеринбурга в Томск задерживается на 13 часов

Прибытие в Томск рейса авиакомпании «РусЛайн» из Екатеринбурга задерживается на 13 часов. Самолет не может вылететь в томский аэропорт из-за плохих метеоусловий.

По данным онлайн-табло, самолет из Екатеринбурга должен был сесть в Томске в 05:35. Сейчас расчетное время прилета составляет 18:22, время вылета перенесли на 18:55.





Представитель транспортной прокуратуры сообщил ТВ2, что причиной задержки рейса стали плохие метеоусловия в томском аэропорту. Вылета из Томска в Екатеринбург ждет 41 пассажир, прокуратура ведет проверку соблюдения их прав.



Напомним, Томский гидрометцентр предупреждает жителей региона о сильных морозах до -40°С. Сегодня, по данным синоптиков, температура воздуха составляет -39°С.



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