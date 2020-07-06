Прибытие и вылет нескольких авиарейсов задерживается из-за сильного тумана в Томске

Прилет и вылет нескольких рейсов задерживается из-за сильного тумана в Томске. Часть самолетов посадили на запасные аэродромы.

По данным электронного табло аэропорта, задерживается прибытие самолетов из Москвы, Екатеринбурга и Симферополя. Время задержки составляет от четырех до шести часов. Задерживается и вылет обратных рейсов по этим направлениям.