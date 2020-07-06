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06 июля,
2020
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Прибытие и вылет нескольких авиарейсов задерживается из-за сильного тумана в Томске

ТВ2
ТВ2
26 минут назад

Прилет и вылет нескольких рейсов задерживается из-за сильного тумана в Томске. Часть самолетов посадили на запасные аэродромы. 

Прибытие и вылет нескольких авиарейсов задерживается из-за сильного тумана в Томске

По данным электронного табло аэропорта, задерживается прибытие самолетов из Москвы, Екатеринбурга и Симферополя. Время задержки составляет от четырех до шести часов. Задерживается и вылет обратных рейсов по этим направлениям.

Рейсы задерживаются по метеоусловиям Томска, — рассказали ТВ2 в пресс-службе аэропорта. — Самолет компании S7 Москва-Томск у нас в Новосибирске, «Аэрофлот» и рейс из Симферополя пока сели в Кемерово.

Ознакомиться с подробным временем прилета и вылета самолетов можно на сайте аэропорта. 

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