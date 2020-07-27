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27 июля,
2020
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Новости

Прибыль банка «Открытие» за первое полугодие 2020 года составила 23,9 млрд рублей

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

За 6 месяцев 2020 года, несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, банк «Открытие» получил чистую прибыль по РСБУ в размере 23,9 млрд рублей и показал рост активов, в том числе кредитного портфеля, обеспеченный клиентскими привлечениями.


За первое полугодие 2020 года объем активов банка «Открытие» увеличился на 7 %, до 2,5 трлн рублей.


Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 142 млрд рублей (+10 %), до 1,6 трлн рублей. Позитивную динамику за полугодие продемонстрировали как корпоративный бизнес, так и розничный бизнес банка: c начала года кредитный портфель юридических лиц вырос на 9 %, до 1,13 трлн рублей. Рост кредитного портфеля физических лиц составил 12 %, до 421 млрд рублей, что выше средних темпов роста на рынке в первом полугодии 2020 года.

Прибыль банка «Открытие» за первое полугодие 2020 года составила 23,9 млрд рублей

Рост кредитного портфеля сопровождался ростом средств клиентов на счетах в банке «Открытие» на 132 млрд рублей (+8 %), до 1,9 трлн рублей на 30.06.2020. Средства юридических лиц выросли на 15 %, до 957 млрд рублей. Средства клиентов – физических лиц увеличились на 1 %, до 913 млрд рублей.


Регуляторный капитал банка составил 348 млрд рублей на 30.06.2020, увеличившись на 35 млрд рублей (+11 %) за счет положительного финансового результата и переоценки ценных бумаг.


Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» продолжает выполнять с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 июля составил 14,4 % (при пороговом значении 11,5 % с учетом надбавок). При расчете нормативов и регуляторного капитала банк не применял временные регуляторные послабления для банков, введенные Банком России.


Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2020 года составила 23,9 млрд рублей. Процентные доходы по кредитному портфелю, являясь одним из ключевых источников доходов банка, выросли на 32 % и составили 53 млрд рублей (41 млрд рублей по итогам первого полугодия 2019 года). Результат по операциям с ценными бумагами по итогам первого полугодия 2020 года составил 1,6 млрд рублей.


Высокие показатели достаточности капитала и существенный объем ликвидных активов позволяют банку реализовывать стратегию, направленную на рост бизнеса и клиентской базы.


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