Прямая линия с Путиным 2021: реакция соцсетей

Президент Владимир Путин провел прямую линию. Он четыре часа общался с журналистами. Путину задали 55 вопросов.
Спрашивали про возможность войны, отравление Алексея Навального и про статус иноагентов.
Что говорили в соцсетях о прямой линии Путина, смотрите в нашей подборке.
Владимир Путин:— ФБК (@fbkinfo) December 23, 2021
Я думаю, мы всем уже надоели и надо завершать.
December 23, 2021
Собчак: *мощный длинный вопрос про пытки с именами и примерами*— Mikhail Zelenskiy (@Zforever) December 23, 2021
Путин: это проблема не только России
да ёшкин же крот а
Нынешнего Путина на честных выборах победил бы даже Виталий Наливкин – достаточно пообещать своей собственной страной заняться, а не искать по миру врагов— Andrey Kozenko (@akozenko) December 23, 2021
— Как ваши отношения с Дедом Морозом?— Leonid Volkov (@leonidvolkov) December 23, 2021
— Посмотрите, например, на Францию: там ведь тоже с Пер Ноэлем все непросто. А Санта-Клаус на своих оленях постоянно пролетает через наше воздушное пространство, мы не можем не дать на это жесткого ответа!
интересно было бы, конечно, поприсутствовать на летучке редакции, которая собирается на пресс-конференцию Путина, обсуждает вопрос и решает в итоге спросить про Деда Мороза— маша борзунова (@mborzunova) December 23, 2021
господи а есть ли для деда тема, по которой "а в других странах тоже, вот в США или Франции например" - это не аргумент 🤯— фарида (@faridos24) December 23, 2021
Анна Хилькевич: Я представляю приложение Япи. Вопрос про интернет.— La Russie parle (@Russia_calls) December 23, 2021
Путин: А вы оплатили рекламу?
Песков: Нет.
Путин: Ответ будет негативным.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА— маняхин (@p_manyakhin) December 23, 2021
Почему у нас действует закон, придуманный в США?
Путин сказал, что в других странах тоже людей в тюрьмах пытают. Значит можно не переживать!— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) December 23, 2021
Очень коротко про пресс-конференцию Путина pic.twitter.com/XD66hBnqyn— Страдающее Средневековье (@souffrantmitte1) December 23, 2021