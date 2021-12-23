Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Прямая линия с Путиным 2021: реакция соцсетей
Новости

Прямая линия с Путиным 2021: реакция соцсетей

ТВ2 ТВ2

Президент Владимир Путин провел прямую линию. Он четыре часа общался с журналистами. Путину задали 55 вопросов.

Спрашивали про возможность войны, отравление Алексея Навального и про статус иноагентов. 

Что говорили в соцсетях о прямой линии Путина, смотрите в нашей подборке. 

 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.