Прямая линия с Путиным 2021: реакция соцсетей

— Как ваши отношения с Дедом Морозом?

— Посмотрите, например, на Францию: там ведь тоже с Пер Ноэлем все непросто. А Санта-Клаус на своих оленях постоянно пролетает через наше воздушное пространство, мы не можем не дать на это жесткого ответа!