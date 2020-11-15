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15 ноября,
2020
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При томском вузе создан консорциум по развитию водородных технологий

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Шесть ведущих образовательных и научных организаций России, обладающих лидирующими компетенциями в области водородной энергетики, подписали соглашение о создании консорциума по развитию водородных технологий. Он получил название «Технологическая водородная долина». 

Инициатором создания консорциума выступил Томский политехнический университет. В него вошли Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет.


«Глобальный рынок энергии меняется, человечеству нужны новые эффективные, более экологичные источники энергии в качестве не замены, но альтернативы традиционным углеводородам, , — говорит врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев. — И водород совершенно точно займет свою нишу в энергетике будущего».


Яковлев отмечает, что по оценкам международного Водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18 % от общего мирового спроса на энергию.


«Чтобы Россия на этом энергетическом рынке будущего была лидирующим игроком, научное сообщество должно объединить свои знания и усилия для преумножения задела в области водородных технологий. В одиночку с такими задачами не справиться. Для этого и был создан "водородный консорциум". Важно, что в него вошли и университеты, и институты РАН, при этом все участники — это организации с серьезнейшим багажом компетенций в области водорода», — резюмирует он.

Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей «водородной цепочке»: от технологий его получения до использования. Консорциум планирует тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями РФ, заинтересованными в развитии водородной энергетики. В ближайшее время участники разработают «дорожную карту» для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция, ее проведение намечено на декабрь 2020 года.

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