При томском вузе создан консорциум по развитию водородных технологий

Шесть ведущих образовательных и научных организаций России, обладающих лидирующими компетенциями в области водородной энергетики, подписали соглашение о создании консорциума по развитию водородных технологий. Он получил название «Технологическая водородная долина».

Инициатором создания консорциума выступил Томский политехнический университет. В него вошли Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет.





«Глобальный рынок энергии меняется, человечеству нужны новые эффективные, более экологичные источники энергии в качестве не замены, но альтернативы традиционным углеводородам, , — говорит врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев. — И водород совершенно точно займет свою нишу в энергетике будущего».





Яковлев отмечает, что по оценкам международного Водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18 % от общего мирового спроса на энергию.







«Чтобы Россия на этом энергетическом рынке будущего была лидирующим игроком, научное сообщество должно объединить свои знания и усилия для преумножения задела в области водородных технологий. В одиночку с такими задачами не справиться. Для этого и был создан "водородный консорциум". Важно, что в него вошли и университеты, и институты РАН, при этом все участники — это организации с серьезнейшим багажом компетенций в области водорода», — резюмирует он.

