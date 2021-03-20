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20 марта,
2021
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При строительстве детсада в Новосибирске похитили более 6 млн рублей

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

В Новосибирске возбудили второе уголовное дело, связанное с хищением 6,7 млн рублей при строительстве детского сада по национальному проекту. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

При строительстве детсада в Новосибирске похитили более 6 млн рублей

Следствие установило, глава управления капитального строительства мэрии Новосибирска и руководитель ООО «Масстройэлит» заключили госконтракт на строительство здания детских яслей-сада в Кировском районе. По версии следствия, злоумышленники подписали фиктивные документы и работы по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 6,7 млн рублей. Эти работы не оплачивались и не выполнялись.

Как пишет Тайга.Инфо, это второе уголовное дело на главу управления капстроительства мэрии Новосибирска Константина Головина.


17 февраля Константина Головина арестовали и СК возбудил уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, в значительном размере, за незаконные действия). Следствие предварительно установило, что Константин Головин в 2020 году подготовил поддельные документы и принял невыполненные работы при строительстве детского сада на улице Спортивной в Ленинском районе.


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