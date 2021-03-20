При строительстве детсада в Новосибирске похитили более 6 млн рублей

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В Новосибирске возбудили второе уголовное дело, связанное с хищением 6,7 млн рублей при строительстве детского сада по национальному проекту. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.



Следствие установило, глава управления капитального строительства мэрии Новосибирска и руководитель ООО «Масстройэлит» заключили госконтракт на строительство здания детских яслей-сада в Кировском районе. По версии следствия, злоумышленники подписали фиктивные документы и работы по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 6,7 млн рублей. Эти работы не оплачивались и не выполнялись.

