При какой температуре в Томске дети могут не ходить в школу

Мэрия Томска установила, при какой температуре дети могут не ходить в школу. Ограничения действуют при следующих температурах:
— 1-4 классы -26°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), -30°С без ветра;
— 5-8 классы -30°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), -34°С без ветра;
— 9-11 классы -34°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.), -38°С без ветра.
Также запрещено осуществлять организованные перевозки групп детей в условиях недостаточной видимости (менее 300 метров, при туманности, дожде, снегопаде и сумерках), при температуре воздуха ниже -36°С, при официальном объявлении «штормового предупреждения», в гололедицу и при других сложных дорожных факторах, влияющих на безопасность перевозки.
Родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком образовательного учреждения в морозные дни.
В морозные дни общеобразовательные учреждения организуют дистанционное обучение школьников с выставлением на школьных сайтах заданий для самостоятельного изучения отдельных тем и выполнения практических заданий по предметам учебного плана.
Добавим, что региональное МЧС объявило об оперативном предупреждении на 26-30 декабря. По данным синоптиков, в эти дни температура воздуха опустится до -35°С, местами морозы достигнут -40°С и ниже.