Президент страны Владимир Путин впервые за 20 лет помиловал томскую осужденную

Президент РФ помиловал воспитанницу томской колонии. Воспитанница, отбывающая наказание в Томской воспитательной колонии № 2, с ходатайством о помиловании обратилась к президенту летом 2021 года.

Областная комиссия по вопросам помилования ходатайство поддержала. Еще в апреле 2021 года омбудсмен Елена Карташова беседовала с этой девушкой, выяснила, что она положительно характеризуется администрацией колонии и намерена в дальнейшем вести законопослушный образ жизни. Ранее уроженку Алтайского края осудили по статье «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ».

Заключение комиссии представили губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Он также поддержал ходатайство девушки.

12 ноября Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от отбывания наказания воспитанницы томской колонии. Указ вступит в законную силу по истечении 10 дней с момента подписания, после чего девушка будет освобождена из-под стражи.

Решение о помиловании по осужденным, отбывающим наказание в Томской области, принято впервые за последние 20 лет.