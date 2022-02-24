Война между Россией и Украиной. Что происходит сейчас? Обновляется

14:45 — РЖД зафиксируют стоимость билетов и назначат дополнительные поезда из южных городов России на фоне приостановки полетов.

14:43 — ЕС введет санкции против стратегических секторов экономики РФ, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам, заявил глава Еврокомиссии.

Президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением к нации. Он заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Однако уточнил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий: «Наша цель — самозащита от создаваемых нам угроз», — сказал Владимир Путин. Напомним, 22 февраля Владимир Путин объявил о признании независимыми государствами самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. На следующий день его решение одобрили депутаты Госдумы и сенаторы, а Совет Федерации к тому же разрешил использовать российские войска за рубежом. Что происходит сейчас в связи с последним решением Владимира Путина — следите в нашем онлайне: Сейчас в интернете может быть много новостей-фейков. Доверяйте только проверенным источникам!

14:32 — Взрывы артиллерийских снарядов слышны из Луганска на линии соприкосновения. Каждую минуту разносится примерно 5-6 разрывов, сообщает корреспондент ТАСС.

14:31 — Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением. Он призвал жителей страны не поддаваться панике и «делать все, что нужно для поддержки Вооруженных сил». С обращениями к украинцам Зеленский собирается выступать каждый час, так как, подчеркнул он, в данный момент, когда распространяется «много фейков», крайне важна информация из официальных источников.

14:30 — Украинский Генштаб заявил, что сбиты «пять самолетов и вертолет агрессоров». Минобороны России отрицает потери.

14:17 — Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» пишет: СМИ сообщают о проблемах с операциями нескольких банков на Украине, нельзя снять деньги, не проходят платежи. Украинский Су-27 пересек границу Румынии, его перехватили два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС Воздушного командования НАТО. Росморречфлот подтвердил приостановку судоходства в Азовском море. Латвийская авиакомпания Airbaltic отменила полеты на Украину до 13 марта.

14:15 — У посольства Украины в Москве спокойная обстановка, сообщает корреспондент ТАСС.

14:14 — Украина заявляет, что по меньшей мере семь человек погибли в результате обстрелов, девять ранены, сообщает РВНП.

14:08 — Не знаем, связано ли это, но желтый уровень террористической опасности введен в Омской области, омичей просят не передвигаться по улицам с большими сумками и избегать мест массового скопления людей, пишет Борус.

13:56 — Банк России сообщает, что будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.

13:53 — Колонна танков и бронетранспортеров идет в направлении Мариуполя, сообщает Reuters.

13:48 — Россия временно приостановила судоходство в Азовском море, сообщил ТАСС в четверг источник в морской сфере.

13:48 — Взрывы и обстрелы происходят в 17 регионах Украины, пишет РВНП со ссылкой на советника МВД Украины Геращенко.

13:44 — Пограничная служба Украины заявила, что российская военная техника движется со стороны Крыма, пишет «Новая газета».

13:42 — Владимир Зеленский сообщает, что провел переговоры с Байденом, Джонсоном и другими лидерами. Он подчеркнул, что необходима анти-путинская коалиция, немедленные санкции и финансовая и военная поддержка Украины.

13:39 — Один человек убит, еще один ранен после обстрела в Броварах Киевской области, пишет РВНП по ссылкой на советника МВД Украины.

13:34 — Советник главы МВД ЛНР заявил, что город Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР.

13:32 — Сбербанк заявил, что готов к любому развитию ситуации и проработал сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов. Он также отметил, что сейчас клиентам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Напомним, несколько дней назад депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что правительство может наложить арест на вклады населения, если Запад заблокирует все средства, находящиеся за рубежом. Так он прокомментировал предупреждение экономиста Михаила Хазина об опасности конфискации сбережений. Хазин заявил, что накопления россиян могут быть конфискованы в условиях нового экономического кризиса.

13:32 — ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор пишет, что всем детям из Донбасса, прибывающим в Россию, оказывается помощь в зачислении в учебные заведения, они также будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

13:32 — В Сухопутных войсках ВСУ сообщают о двух уничтоженных танках россиян в районе Счастье, сообщает УНИАН.

13:28 — Япония решительно осуждает военную операцию России на Украине, считает ее силовой попыткой в одностороннем порядке изменить ситуацию, пишет ТАСС со ссылкой на премьера.

13:25 — В Киеве не работают детские сады и школы, больницы переведены на усиленный режим работы, сообщил мэр города Виталий Кличко.

13:22 — Казахстанская Air Astana с 24 февраля отменяет все рейсы в Киев минимум до 7 марта, сообщает ТАСС.

13:20 — Почти 200 рейсов задержаны и отменены в Московских аэропортах, пишет РВНП.

13:16 — В ГСЧС Украины сообщают об обстрелах во Львовской области.

13:15 — Телеграм-канал Conflict Intelligence Team пишет: «Мы проверили: видео действительно снято в Харькове, виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО «Смерч». Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление».

13:13 — В Киеве началась паника, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на очевидцев, никто не понимает, что происходит.

13:12 — Украинские СМИ сообщают, что метро Киева открыло двери для всех желающих, теперь туда пускают бесплатно. Станции используют, как бомбоубежища на случай возможной атаки с воздуха.

13:05 — Телеграм-канал Борус по ссылкой на Минобороны России пишет, что средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя, украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

13:04 — В Луганской области сбиты уже пять самолётов и один вертолёт российских войск, сообщает украинское Минобороны. Российское МО отрицает какие-либо потери.

13:02 — ЛНР заявила, что начала операцию «по освобождению оккупированной территории». МЧС Украины сообщило о потере контроля над первыми двумя населенными пунктами — селами Меловое и Городище.

12:57 — Пограничная служба Украины сообщает: около пяти утра российские войска при поддержке Беларуси атаковали территорию Украины в районе, где сходятся границы трех стран. Об этом пишет РБК.

12:55 — Росавиация: работа 12 аэропортов приостановлена до 2 марта:

Московская биржа остановила торги на фоне обвала котировок. Приостановлены авиарейсы в Ростове-на-Дону, Сочи, Анапе, Краснодаре и Волгограде.

12:47 — На въезде в Киев со стороны Вышгорода поставлен блокпост, пишет УНИАН. Проводится выборочная проверка документов, багажников и содержимого машин.

12:46 — ГСЧС Украины сообщает о захвате двух сел в Луганской области и возгорании склада боеприпасов в Киевской области. Об этом пишет информационное агентство УНИАН.

12:43 — НАТО созывает экстренное заседание по ситуации в Украине.

11:36 — Генеральный секретарь ООН призвал Россию вернуть войска, чтобы не позволить случиться «худшей с начала века войне в Европе». Он назвал происходящее самым печальным моментом в его карьере на посту главы организации, также он призвал представителя России Василия Небензю сложить обязанности председателя СБ ООН.

11:20 — Владимир Зеленский созвал срочное СНБО и объявил военное положение по всей Украине, пишет УНИАН.

Автор: УНИАН кадры из Харькова Автор: УНИАН кадры из Харькова

11:18 — Украэрорух: Украина закрывает воздушное пространство.

11:13 — Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в своем Твиттере: «Путин развязал войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас».

10:57 — Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что войска России перешли границу в районе Харькова. Украинский журналист Юрий Бутусов пишет, что атаке подверглись военные объекты по всей стране. В первую очередь, удары наносятся по частям противовоздушной обороны, авиабазам, системам управления.

Автор: REUTERS Автор: REUTERS

10:55 — Германия призвала Россию немедленно прекратить военную операцию и вывести войска из Украины, сообщает телеграм-канал УНИАН.

10:47 — Корреспондент CNN заявил со ссылкой на источник в МВД Украины, что взрывы недалеко от Киева — это ракетные удары.

Минобороны России заявило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: «Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. Гражданскому населению Украины ничего не угрожает».

10:31 — Киевский аэропорт отменил все рейсы. Жители города массово его покидают.

10:22 — УНИАН публикует видео из Харькова. Подобная обстановка и в Мариуполе.

10:07 — В социальных сетях, пишет телеграм-канал УНИАН, начали появляться сообщения о минимум четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе и начале мощных обстрелов на Донбассе. CNN сообщает о взрывах еще и в Киеве.

Президент США Джо Байден в связи с началом войны в Донбассе заявил: «Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российской армии. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение. США, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу».