Президент повысил в звании главу томского управления МВД

Владимир Путин подписал указ о присвоении начальнику УМВД по Томской области звания генерал-майора. До повышения Демьян Лаптев находился в звании полковника полиции.

Вместе с начальником томской полиции повышение до генерал-майора получили еще семь сотрудников МВД.





Демьян Лаптев родился в 1976 году в городе Минеральные воды Ставропольского края. В 1997 году окончил Юридический институт МВД России, в 2015 году Академию управления МВД России. Службу в органах внутренних дел начал с 1993 года. Прошел службу от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника оперативного управления Главного управления собственной безопасности МВД России – начальника 17 отдела. Неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими.





Демьян Лаптев возглавил томское УМВД осенью 2019 года. Ранее пост главы УМВД по Томской области занимал Александр Будник. В сентябре 2019 года он покинул эту должность, временно исполняющим обязанности руководителя был назначен полковник полиции Петр Шмер.



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