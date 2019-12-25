Презентация книги «Опасные советские вещи» пройдет в Томске

В среду, 25 декабря, в культурном пространстве FLAT (ул. К. Маркса, 23а) пройдет презентация книги Александры Архиповой и Анны Кирзюк «Опасные советские вещи: городские легенды и страхи в СССР».





Как колорадских жуков пытались превратить в биологическое оружие, как искали профиль Троцкого на спичечном коробке и свастики, скрытые в конструкции домов, из чего и как была сделала фальсификация о чумных бомбах во время корейской войны – систематическое изучение этих и многих других городских легенд советской эпохи было впервые предпринято авторами книги. Исследование опирается на данные опросов, интервью, мемуары, дневники и архивные документы.