Томскую преступную группу осудят за кражу машин с парковок

Следователи управления УМВД России по Томской области передали в суд уголовное дело о краже автомобилей на сумму более трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По версии следствия, 41-летний обвиняемый, ранее судимый за кражу иномарок, освободившись из мест лишения свободы, в июле 2017 года приехал в Томск и создал организованную группу, куда привлек своих знакомых 1995 и 1997 года рождения. Томская преступная группа похищала автомобили с парковок.





«В результате преступной деятельности организованной группы пострадали шесть граждан Томска и Новосибирска. Ущерб, причиненный противоправными действиями, составил более 3 миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе УМВД.





По данным областной прокуратуры, обвиняемые похищали автомобили марки «Ford Focus».





«С июля по октябрь 2019 года организатор приобретал автомобили данной марки, попавшие в аварии и не подлежащие восстановлению. Затем обвиняемые подыскивали на территории Томской и Новосибирской областей и похищали припаркованные автомобили, подходящие под описание в регистрационных документах купленных транспортных средств. Перегнав автомобили в заранее арендованные гаражи, соучастники изменяли государственные регистрационные и иные идентификационные номера. К моменту пресечения незаконной деятельности два «Ford Focus» уже были проданы, четыре находились в процессе реализации».





В ходе предварительного следствия все шесть похищенных автомобилей возвращены владельцам.





Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заельцовский районный суд Новосибирска.





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