Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом

«Да, заболел. Лечусь», — сказал он «Интерфаксу».





Во время эпидемии COVID-19 в России Дмитрий Песков непродолжительное время использовал блокатор вирусов. Когда журналисты спросили его об этом устройстве, Песков сказал, что не знает, помогает ли оно от вирусов. «Знаете, каждый сейчас носит все что можно с точки зрения каких-то превентивных средств», — говорил Песков.





Напомним, что также коронавирусом заразились несколько членов правительства, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились трое его коллег по нижней палате парламента.



«Тяжелые заболевания, и очень тяжело его переносят наши депутаты», — сообщил Володин.