Пресс-секретарь Навального: “Врачи говорят, что это токсикологическое отравление”

Пресс-секретарь Алексея Навального в эфире радиостанции “Эхо Москвы” рассказала подробности о госпитализации политика. Навальный находится в реанимации без сознания. Врачи уверены, что это токсикологическое отравление.

Сегодня утром мы вылетали из Томска в Москву, и уже в самолете Алексею стало плохо, - рассказала Кира Ярмыш в эфире “Эха Москвы. - Сразу же после взлета он довольно быстро потерял сознание, самолет экстренно сел в Омске. Сейчас мы находимся в реанимации, Алексей по прежнему без сознания. Врачи говорят, что это токсикологическое отравление, но какой именно токсин - пока неизвестно, тест только проводят.

Кира добавила, что Навальный почувствовал себя плохо сразу после взлета. Сначала он попросил салфетку, потом попросил поговорить с ним, потому что хотел сконцентрироваться на звуке голоса. Затем отошел в туалет и уже после потерял сознание. Самолет экстренно посадили, скорая встретила уже в аэропорту.





Их поездка в Томск, по словам пресс-секретаря, была рабочей. До этого они посетили Новосибирск, где за ними следили, в Томске же слежки не было заметно. «И вообще командировка была довольно спокойной до сегодняшнего утра», - сказала в эфире Кира Ярмыш. Она уверена, что отравление может быть связано с грядущими выборами.





По данным ТВ2, в Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете.



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