Добрые новости
20 августа,
2020
2
фото
Новости

Пресс-секретарь Навального: “Врачи говорят, что это токсикологическое отравление”

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

Пресс-секретарь Алексея Навального в эфире радиостанции “Эхо Москвы” рассказала подробности о госпитализации политика. Навальный находится в реанимации без сознания. Врачи уверены, что это токсикологическое отравление.

Пресс-секретарь Навального: “Врачи говорят, что это токсикологическое отравление”

Сегодня утром мы вылетали из Томска в Москву, и уже в самолете Алексею стало плохо, - рассказала Кира Ярмыш в эфире “Эха Москвы. - Сразу же после взлета он довольно быстро потерял сознание, самолет экстренно сел в Омске. Сейчас мы находимся в реанимации, Алексей по прежнему без сознания. Врачи говорят, что это токсикологическое отравление, но какой именно токсин - пока неизвестно, тест только проводят. 

Алексей Навальный в помещении кафе "Венский дворик". Именно здесь он пил чай перед посадкой в самолет.
Алексей Навальный в помещении кафе "Венский дворик". Именно здесь он пил чай перед посадкой в самолет.
Фото: https://www.instagram.com/djpavlin

Кира добавила, что Навальный почувствовал себя плохо сразу после взлета. Сначала он попросил салфетку, потом попросил поговорить с ним, потому что хотел сконцентрироваться на звуке голоса. Затем отошел в туалет и уже после потерял сознание. Самолет экстренно посадили, скорая встретила уже в аэропорту.


Их поездка в Томск, по словам пресс-секретаря, была рабочей. До этого они посетили Новосибирск, где за ними следили, в Томске же слежки не было заметно. «И вообще командировка была довольно спокойной до сегодняшнего утра», - сказала в эфире Кира Ярмыш. Она уверена, что отравление может быть связано с грядущими выборами.


По данным ТВ2, в Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете.


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.