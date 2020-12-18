Пресс-конференция Владимира Путина 2020. Главное

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Прошла ежегодная пресс-конференции президента страны Владимира Путина, которая длилась четыре с половиной часа. Собрали главное, о чем говорил президент.

В году были и плюсы, и минусы. ВВП упало на 3,6%, но это меньше, чем практически во всех западных странах. Меньше, чем в США. Обрабатывающие производства выросли на 1,1%, сельское хозяйство — на 2%. Реальная зарплата подрастет где-то на 1,5 процента, реальные доходы упадут на 3 процента. Уровень безработицы 6,3 процента. 13,5% россиян живут за чертой бедности. Примерный выход из кризиса - конец 2021 года. Нам нужно усердно работать.

Да, пандемия нас беспокоила больше всего. Но к ней была не готова ни одна страна в мире. При этом в России есть вакцина надежная, безопасная, ни одного случая побочных явлений. Однако я не прививался, так как не та возрастная группа. Система здравоохранения отреагировала адекватно. Потребность в коечных местах у нас составляла 95 тысяч, а готовность была только 50 процентов. За достаточно короткий строк развернули 299 тысяч коек, построили 40 центров. Нехватка лекарств в аптеках — это недостаток логистики, а не производств.

В условиях пандемии правительство работает достаточно эффективно, пока никаких кадровых изменений не планируется. Хотя ситуацию с ценами на продукты упустили. Где-то цены растут объективно, в связи с ростом цен на комплектующие. Но где-то нет, и это вызывает острую реакцию. У нас рекордный урожай зерна, а хлеб растет в цене, макароны растут — с какой стати?

Расследование об отравлении «берлинского пациента» — это легализация материалов американских спецслужб. Кому он нужен-то? Если бы хотели отравить, довели бы до конца.

С Фургалом у меня не возникало проблем. Это не политическое преследование, а уголовное дело. Речь идет об убийствах людей.

У нас военный бюджет 46 млрд. Россия по военным расходам где-то шестое место в мире занимает… Так кто белый пушистый? А кто агрессивный? Ну если уж не пушистые, то… весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог.