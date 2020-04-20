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20 апреля,
2020
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Преподаватели ТПУ помогут подготовиться школьникам к ЕГЭ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В ТПУ запускают проект «Будь готов», сообщает пресс-служба вуза. В формате вебинаров преподаватели Политеха помогут школьникам готовиться к ЕГЭ.

Преподаватели ТПУ помогут подготовиться школьникам к ЕГЭ

На онлайн-занятиях педагоги вуза будут разбирать задания государственных экзаменов, а школьники смогут задать им вопросы. 

У нас есть программа «Университетские субботы», на ней преподаватели со школьниками разбирают задания по техническим предметам, но только уровня А и B. Вебинар по разбору заданий уровня С ТПУ проводит впервые, – рассказали ТВ2 в приемной комиссии университета. 

Вебинары будут проходить в приложении Zoom. Подключиться к ним можно будет по ссылке в группе Абитуриент ТПУ. Первое занятие по химии пройдет 20 апреля в 16 часов.


Расписание других вебинаров можно увидеть в группе проекта «Будь готов» и на сайте университета.


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