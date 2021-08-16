Преподавателя из Новосибирска вызвали к следователю за пост про Александра Невского
Преподаватель и ученый из Новосибирска Сергей Чернышов сегодня утром написал на своей странице в Facebook, что его вызвали к следователю по особо важным делам за пост с «описанием деяний Александра Невского».
«До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп — ВОВ, то в общем ты никому и неинтересен. Но нет, налицо — охранительное стремление к всеядности и всеохватности, что осознавать довольно прискорбно. Ровно как и то, что нас вынуждают рассуждать об истории в терминах «оскорбление», «неуважение», «унижение» — но в истории нет таких терминов, и я естественно бесконечно далек от их применения. В общем, в интересные времена живем, разговариваем со следователями о Невском и Батые», — написал Чернышов.
Журналистке ТВ2 он пояснил, что про деяния Александра Невского писал в посте на Facebook в июне. Пост про переименование новосибирской площади Свердлова. А сегодня утром ему позвонили и пригласили завтра в Следственный комитет, потому что поступило заявление. Чернышов не знает, кто именно написал на него этот донос, но считает, что, с точки зрения этого человека, видимо, пост оскорбляет память защитников страны и оскверняет символы воинской славы России
«Там не было написано, что Александр Невский — негодяй или что у нас неправильные защитники Отечества. Ничего такого. У нас есть опыт Андрея Позднякова и его колонки про ветеранов Великой Отечественной войны. Ему Следственный комитет назначил лингвистическую экспертизу. Экспертиза ничего не выявила. Будем надеяться, что и здесь все закончится так», — прокомментировал Сергей Чернышов ТВ2.