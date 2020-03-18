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18 марта,
2020
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Преподаватель ТПУ победила на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Преподаватель ТПУ Алена Шиман стала победителем чемпионата России по легкой атлетике. Спортсменка заняла первое место в дисциплине «толкание ядра» среди ветеранов, сообщает пресс-служба университета.

Преподаватель ТПУ победила на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов

Чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов прошел в Пензе, в соревнованиях приняли участие более 370 человек из 47 регионов страны. Спортсмены боролись за первые места в спортивной ходьбе, прыжках в высоту и длину, толкании ядра и пятиборье.

Томскую область на чемпионате представляла старший тренер-преподаватель отделения физической культуры ТПУ Алена Шиман. С результатом в 14,5 сантиметра она победила в дисциплине «толкание ядра». 

Моя цель на соревнованиях — побить результат в 13 метров, с которым выиграл спортсмен на последних европейских соревнованиях. Но моему удивлению не было предела, когда я узнала, что до рекорда России мне не хватило двух сантиметров, — рассказала Алена Шиман.

Спортсменка добавила, что в следующем году планирует снова принять участие в соревнованиях и побить рекордный результат по стране. 

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