Преподаватель ТПУ победила на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов

Чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов прошел в Пензе, в соревнованиях приняли участие более 370 человек из 47 регионов страны. Спортсмены боролись за первые места в спортивной ходьбе, прыжках в высоту и длину, толкании ядра и пятиборье.





Томскую область на чемпионате представляла старший тренер-преподаватель отделения физической культуры ТПУ Алена Шиман. С результатом в 14,5 сантиметра она победила в дисциплине «толкание ядра».