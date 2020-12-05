Преподаватель-итальянец из Красноярска попросил у Путина российский паспорт

Преподаватель из Красноярска Валерио Дзанетти во время видеоконференции с финалистами конкурса «Доброволец России» обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой дать ему гражданство РФ. Об этом пишет ТАСС.

— Господин президент, я не француз, я не актер, я простой итальянский преподаватель, но так сильно мечтаю стать гражданином России. Это тонкий намек, — сказал волонтер.





Владимир Путин посмеялся и пообещал помочь итальянцу с этим вопросом.





Как сообщает издание Проспект Мира, ранее итальянца Валерио Занетти, который 8 лет живет и работает в Красноярске, наградил медалью Владимир Путин. Медаль ему дали за «бескорыстный вклад в организацию» акции взаимопомощи «#МыВместе». Валерио во время карантина доставлял продукты и лекарства. В интервью он признался, что уже давно хочет получить российское гражданство.





Напомним, 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Эту дату установил президент России 27 ноября 2017 года. В 2020 году День волонтера посвящен вкладу добровольцев в борьбу с распространением COVID-19.





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