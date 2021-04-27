Препарат для терапии при COVID-19 стал победителем Startup Tour в Томске

Победителем Startup Tour 2021 в Томске стал препарат для противовоспалительной терапии при COVID-19. Второе место заняла технология производства инфракрасной нагревательной пленки, третье — семейный трекер задач с аналитико-рекомендательной системой на основе методов data science. Конкурс технологических стартапов проходил 26 апреля при поддержке Центра инновационного развития и администрации Томской области, рассказали организаторы.

Полуфиналистами конкурса технологических проектов стали 15 команд, по итогам питч-презентаций в финал вышло по одному проекту в каждом треке. Первое место в треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» занял инновационный препарат для противовоспалительной терапии при COVID-19 от томской компании «Гранд». Этот же проект победил и в финале.







«Миллионы смертей при COVID-19 во многом связаны с тяжелой воспалительной реакцией из-за цитокинового и брадикининового шторма. Вирус проникает в клетки, связываясь с ферментом АПФ2, в легких и сосудах накапливается брадикинин, и это вызывает снижение артериального давления, нарушения в работе сердца, усиление воспаления и, как следствие, тяжелейшую пневмонию. Разработанный нами препарат блокирует рецепторы брадикинина и развитие брадикининового шторма. В доклинических исследованиях он показал высокую эффективность в широком диапазоне доз и безопасность применения, недостижимую для конкурентов. Препарат защищен российским патентом, ведется патентование на ключевых зарубежных рынках. В проект уже вошел инвестор — российский фармпроизводитель АО «Органика». После прохождения клинических испытаний в 2023 году запланировано вывести препарат на рынок для лечения больных COVID-19», — считает директор ООО «Гранд» Сергей Станкевич.





Как рассказал ТВ2 Сергей Станкевич, разработка и клинические исследования шли последние три года.





«Препарат подходит для лиц любого возраста. Но здесь надо понимать, — добавил Сергей Станкевич, — что та проблема, которую он решает, брадикининовый шторм, чаще всего развивается у пожилых людей. Тех, кто принимает определенные лекарства для лечения артериальной гипертензии. И чаще всего это пожилые люди. Как раз у них и особо тяжело протекает эта болезнь. И этот препарат в большей степени для них. Но, в принципе для лиц любого возраста. Он достаточно безопасен».





Добавим, что в номинации «Информационные технологии» победил проект DataFamily хабаровской компании StartLab — семейный трекер, позволяющий родителям предлагать детям задачи, за которые они будут получать вознаграждение, и мотивировать детей на их выполнение. В треке «Индустриальные и энергетические технологии» жюри выбрало проект «Инфракрасные нагревательные пленки в промышленности и ЖКХ» компании «Вайтекс Сибирь» из Томска. Финалисты получили приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village 2021, которая состоится 24 и 25 мая инновационном центре «Сколково».





Томск стал седьмым городом в программе Startup Tour, финальный этап состоится в Мурманске 21 апреля. Ежегодное мероприятие Фонда «Сколково» по развитию технологического предпринимательства проходит в этом сезоне онлайн на сайте startup-tour.ru.