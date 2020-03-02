Премия РБ 2020: в Барвихе наградили лучших в спорте и букмекерстве

27 февраля в концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошло одно из самых масштабных событий в букмекерской и спортивной отрасли — II церемония вручения Международной премии «РБ». На торжественном мероприятии были отмечены самые яркие проекты, эффективные бизнес-модели, успешные менеджеры и журналисты.

Большой вечер в Барвихе привлек звезд спорта и шоу-бизнеса. Церемонию вели Павел Воля, Марина Кравец, Михаил Шац, Евгений Савин и Константин Генич. Самую престижную награду «Гран-при: лучший букмекер года» вручал специальный гость Премии — легендарный футболист туринского «Ювентуса», чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро.





«Премия «РБ» — незаменимый инструмент коммуникации, необходимый всем без исключения участникам индустрии. Ежегодно мы отмечаем наградой лучших в сфере букмекерства и спорта. В этом году торжественную церемонию посетили президенты лиг и федераций, было много известных спортсменов и звезд. Масштаб мероприятия растет каждый год, и наша Премия уже стала знаковым событием для всей отрасли», — рассказал основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» и учредитель Премии «РБ» Паруйр Шахбазян.