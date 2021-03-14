Премьер Мишустин одобрил дополнительные льготы для резидентов ТОРов

Премьер-министр Михаил Мишустин смягчил требования к резидентам территорий опережающего развития (ТОР). Решение затрагивает компании, которые получили или получат этот статус с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года. Им продлят срок выполнения требований по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест.





По прежним правилам об исполнении обязательств надо было отчитываться через год после регистрации в ТОР. Теперь это разрешается делать спустя два года.





В правительстве рассчитывают, что принятое решение поможет предпринимателям быстрее преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить производственные мощности и перезапустить инвестиционные проекты.





В Томской области территория опережающего развития действуют на территории Северска. Ее учредили в 2019 году со специализацией в высокотехнологичной химии, медицинской промышленности, ядерных материалах, машиностроении и IT. Каждый резидент, вложив в производство не менее 10 миллионов рублей, получит льготы: взносы в фонд социального страхования составят 7,6% в отличие от стандартных 30%, налог на прибыль – 5% вместо 20%. Власти Северска рассчитывают к 2025 году привлечь 20 резидентов, планируется, что прибыль составит порядка 10 миллиардов рублей.





«Северская ТОР — одно из перспективных направлений развития закрытого города. Особый правовой режим создает здесь максимально благоприятные условия для бизнеса и способствует увеличению числа субъектов предпринимательской деятельности, в том числе за счет снижения суммы страховых взносов, введения льгот по налогу на прибыль, имуществу организаций и земельному налогу»,

– отмечал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.





На данный момент в ТОР «Северск» зарегистрированы 12 резидентов.