Премьер-министру Михаилу Мишустину презентовали кампус на левом берегу Томи: первые отклики

Премьер-министру Михаилу Мишустину презентовали проект межвузовского кампуса. Глава Правительства пообещал помочь Томской области деньгами: выделить 18 млрд рублей на его строительство.

«Это очень красивый современный проект. С хорошей заявкой на лидерство. Это будет целая экосистема, где вы все сможете жить, общаться, воплощать ваши идеи. Очень важно развивать то научное наследие, что создавалось в Томске много лет. Важно готовить высококвалифицированных специалистов, востребованных в Сибири, во всей России, да и в мире», — сказал Михаил Мишустин.

Собрали первые комментарии на данную новость:

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области: «Мы убеждены, что кампус станет новой точкой притяжения студентов, аспирантов, учёных университетов и академических институтов, стартаперов, инновационного бизнеса и высокотехнологичного промышленного производства. Такая интеграция даст быстрый и ощутимый эффект для науки и бизнеса, поскольку кампус будет носить межвузовский и междисциплинарный характер». Ректор ТГУ Эдуард Галажинский: ​ «Студенческий кампус станет интегрированным в город инновационным районом с открытым доступом к своей инфраструктуре для вузов, научных организаций, крупного и малого бизнеса, креативных индустрий»

Василий Шипилов, журналист: «Как я и предполагал — цель визита премьера Мишустина — презентация кампуса и попытка вдохнуть вторую жизнь в умирающую ОЭЗ + обещания влить много федеральных денег. Не буду описывать, как местные власти наспех «красили губы» городу — вы и сами все это видели, но о своем отношении к проекту не могу промолчать. Последние полгода я просил и умолял нашу областную власть — покажите томичам проект. Вы его возите то в Питер на экономический форум, то в правительство, а от томичей скрываете. Единственное, что всем нам рассказали — купят землю за 600 миллионов, а участие в строительстве примет всем известная по томской набережной некая компания «Гранит» из СПб. Уверен, что вместо позитива, на который рассчитывала областная власть, произойдет ровно обратное. Резкая критика проекта со стороны томичей — обеспечена. А самое смешное — все репутационные риски по кампусу возложил на себя лично губернатор, как и в случае с гранитной набережной, над которой смеется город и гости. Через пару дней нам официально объявят, что губернатор возглавит партийный список Единой России в областную думу. И все оставшиеся до дня голосования два месяца это критика будет преследовать и партию, и «ЛОМа» во главе списка. Не стоит удивляться результатам осенью. Что касается самого проекта… Я всегда рад любому вливанию регион. Рад когда вижу, что проект реально нужен. Сейчас все иначе — я его не видел — потому и обсуждать ничего не могу! «Милый Томск» на все эти покатушки власти не позвали. Буду изучать материалы других СМИ. Пока напоминает истории с «Ино-Нано-Мега», которые мы видели десятки раз, а подробности узнавали из материалов уголовных дел».

Ксения Фадеева, депутат Думы Томска: «Премьеру Мишустину презентовали проект студенческого кампуса. Как говорится «ничего непонятно, но очень интересно». На проект требуется 31 миллиард, Федерация даст 18. Откуда возьмутся ещё 13? ВУЗы скинутся или область должна будет каким-то образом добавлять? Будет ли строиться 3 мост через Томь и если да, то за счёт каких средств? Будет ли строиться и восстанавливаться левобережная дорога? А если нет, то как власти планируют предотвращать пробки? Не за счёт же пешеходного моста? Ну и совсем смешной вопрос. Жвачкин обещал, что то, каким будет кампус, будет зависеть от «студентов, преподавателей, предпринимателей и всех томичей». Это как, интересно, «все томичи» будут определять каким будет кампус, если они даже его макет увидели уже после высокого начальства из Москвы, и даже на этом этапе никакого общественного обсуждения и близко не было?». Евгений Куликов, ректор СибГМУ: «Межуниверситетскому кампусу в Томске быть! Это будущее для университетов и Томской области!». Алексей Козявкин, создатель паблика «Умный транспорт Томска»: «Что же, вот и презентовали макет кампуса. Не, вы не подумайте что томичам. Презентовали московским гостям. Томичам можно было вообще ничего не показывать, зачем? Интересно, кто это всё делал, если не проводилось никакого архитектурного конкурса. Почему именно такой вариант выбран. В принципе, можно к этим картинкам добавить подпись "микрорайон южный парк" и суть осталась бы та же. И канатная дорога, куда же без неё. Похоже, особо с прошлого лета концепцию и не меняли. Крутая концепция, 10 из 10».

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Сергей Худяков, председатель Томского регионального отделения Союза архитекторов России: «В первый раз слышу про это. Кто этот проект делал? Кто его презентовал? Кто согласовывал? Губернатор говорил на форуме архитекторов России, что будет конкурс. Все ждали конкурса. Коллеги звонили из Москвы, из других городов. Где? Что? Как? Пускай это будет на совести тех, кто это делал. Говорили, будет дорожная карта в марте. Потом прошел апрель, май, июнь… Слышал из средств массовой информации, что основным строителем будет «СПБГранит», который реализовывал в Томске проект строительства Набережной Ушайки. И здесь сразу цепочка понятная, к сожалению». Сергей Мальцев, общественный деятель: «Судя по новостям, кампус в Томске и на левом берегу, вопрос решенный. Томичи уже привыкли, что их мнение ничего не значит. Ни когда Ушайку заковывают в гранит. Ни когда собираются построить студенческий кампус в минимум 5 километрах от ближайшего корпуса одного из вузов. Хорошо или плохо иметь кампус на левом берегу, уже не важно. 18 млрд. федеральных денег поставили точку в этом вопросе. Макет же, который показали сегодня Мишустину, тоже не предмет обсуждения. Обсуждать можно лишь проект, который нам, опять же не показывают. Что-то мне подсказывает, что Томск снова "осчастливят подарком", который больше проблема, чем подарок. Но, в принципе, мы же привыкли, что власть любит масштабные проекты, реализованные по принципу дорого, громоздко и бесполезно. И лишь одно радует, решать эти проблемы будет будущее поколение. Решать и вспоминать нас ... какими-то словами». Галина Немцева, депутат Законодательной Думы Томской области: «Несмотря на оживление и всеобщее одобрение проекта строительства кампуса на левом берегу, выскажу свою позицию. Она не изменилась. Я за развитие города и области, и, безусловно, крупные проекты, за которыми идут инвестиции — это основа развития. Но! Считаю, что студенческий кампус необходимо было размещать в Томске, а не на левом берегу, и отмечу, что по-прежнему, неубедительным для меня осталась стоимость земельного участка под это строительство».