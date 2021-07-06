Премьер-министр Михаил Мишустин в Томске. Где он побывает

Премьер-министр Михаил Мишустин находится в Томске. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Борис Беляков в своём телеграмм-канале. «6 июля в Томске Мишустин посетит особую экономическую зону технико-внедренческого типа, строящийся корпус Светленского лицея и Национальный исследовательский Томский государственный университет. На площадке форума U-NOVUS 2021 Председатель Правительства встретится со студентами – молодыми предпринимателями. Также запланирована встреча с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным», — сообщил Беляков.

Пресс-служба Томской администрации добавляет, что в рабочей поездке премьер-министра участвуют министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. О том, что Михаил Мишустин может побывать в Томске, мы сообщали в начале июня. Накануне томичи видели внушительный кортеж, который проехал по улицам города, но официального подтверждения, что глава Правительства прибыл в Томск, не было.