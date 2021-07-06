Премьер-министр Михаил Мишустин побывал в Особой экономической зоне «Томск»

Томская ОЭЗ, открытая 15 лет назад, стала первой в России ОЭЗ технико-внедренческого типа. У истоков ее создания стоял сам Михаил Мишустин, в 2006-2008 годах возглавлявший Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. Сегодня в ОЭЗ «Томск» работает 40 резидентов и около 30 компаний без этого статуса. Основные направления деятельности — IT, электроника, нанотехнологии и новые материалы, биотехнологии и медицина, ресурсосберегающие технологии. За годы работы ОЭЗ в компаниях-резидентах создано более 2,5 тыс. рабочих мест, а общий объем полученной выручки составляет более 26 млрд рублей.

Председатель правительства России Михаил Мишустин, находящийся с рабочей поездкой в регионе, посетил томскую особую экономическую зону.

Михаил Мишустин познакомился с производством одного из резидентов ОЭЗ — компании Stels, которая в этом году отметила 20 лет. Научный и производственный потенциал фирмы председателю правительства презентовал генеральный директор Анатолий Шутин.

Резидентом особой экономической зоны предприятие является с 2009 года. Оно занимается изготовлением приборов и программ для мониторинга стационарных и мобильных объектов: охранно-пожарной, тревожной и технологической сигнализаций.

Благодаря ряду собственных уникальных технологий, продукция Stels удерживает технологическое лидерство на российском рынке систем безопасности профессионального уровня. Компания является ключевым поставщиком системных решений для службы безопасности ПАО «Сбербанк». Оборудование предприятия включено в список технических средств безопасности вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ.

Премьер-министр осмотрел всю технологическую линию компании от сборки приборов до их упаковки.

Председатель правительства также познакомился с продукцией других резидентов томской ОЭЗ. Так, компания «Элком +» разрабатывает программное обеспечение для диспетчеризации систем технологической радиосвязи. «Энбисис» занимается разработкой программного обеспечения в сферах образования, здравоохранения, ритейла, телекоммуникаций, нефтегазового сектора и недвижимости. «ЛЭМЗ-Т» презентовала премьеру вычислительные приборы для систем управления воздушным движением, «МОЙЕ Керамик-Имплантате» — керамические протезы для суставов конечностей.

Совместную презентацию для Михаила Мишустина также подготовили «Микран» и Томский университет систем управления и радиоэлектроники, которые представили разработки в области систем связи 5-го поколения.