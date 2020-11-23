«Прекратить бардак в МСЧ №2»: томичи запустили петицию
Родственники больных и умерших от COVID-19 продолжают жаловаться на медсанчасть №2. В Сети появилась петиция с требованием «прекратить бардак в МСЧ №2».
«Наша семья столкнулась с беспорядком в МСЧ №2, — пишет автор петиции Ольга Зыкова. — На лечении находилась моя бабушка. 2 ноября ее забрали по скорой, 11 ноября нам сообщили о ее смерти. Мы долго не могли забрать ее документы, а все потому, что мы не хотели приобретать ритуальные услуги, которые так очевидно навязывает эта самая больница. Мы вызвали полицию и телевидение, и только спустя 10 часов мы наконец-то забрали ее вещи, но нам так и не отдали золотое кольцо бабушки. Главврач — наглый хам, грубит, называет людей неадекватными и не отвечает на вопросы тех, кто просто хочет узнать о состоянии своего родного человека. Почему люди должны в такое сложное время, а именно: потеря близкого и родного человека, заниматься поиском документов и личных вещей умерших? С этим надо бороться!».
Петиция адресована департаменту здравоохранения Томской области и прокуратуре.
На вечер 22 ноября петиция собрала больше 70 подписей.
С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь.
О том, с чем можно столкнуться родственникам тех, кто попал в МСЧ №2, мы писали в материале «Ковидная изнанка». Родственникам погибшей от коронавируса в МСЧ №2 пришлось обращаться в полицию. По неофициальной информации, сейчас такие случаи — когда разыскивают тела и документы умерших при помощи полиции — не редкость. Мы писали о вопиющем случае, когда в МСЧ №2 перепутали тела и родственники чуть было не похоронили другого человека.
В начале ноября видео из приемного покоя второй МСЧ, где лечат пациенты с коронавирусом, взбудоражило жителей Томска. На видео видно, что в коридорах госпиталя не осталось мест под койки, некоторые пациенты сидят на стульях и полу. Власти Томской области объяснили происходящее наплывом пациентов. По их данным, в выходные в МСЧ в сутки по поводу госпитализации обращались до 90-95 человек.
Министр здравоохранения РФ поручил томскому региональному Управлению Росздравнадзора провести проверку МСЧ №2. В соцсетях же появились новые фотографии МСЧ №2, на которых видно, что коридоры медучреждения пусты. Больных, ожидавших очереди, распределили в другие респираторные госпитали.
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