«Прекратить бардак в МСЧ №2»: томичи запустили петицию

«Наша семья столкнулась с беспорядком в МСЧ №2, — пишет автор петиции Ольга Зыкова. — На лечении находилась моя бабушка. 2 ноября ее забрали по скорой, 11 ноября нам сообщили о ее смерти. Мы долго не могли забрать ее документы, а все потому, что мы не хотели приобретать ритуальные услуги, которые так очевидно навязывает эта самая больница. Мы вызвали полицию и телевидение, и только спустя 10 часов мы наконец-то забрали ее вещи, но нам так и не отдали золотое кольцо бабушки. Главврач — наглый хам, грубит, называет людей неадекватными и не отвечает на вопросы тех, кто просто хочет узнать о состоянии своего родного человека. Почему люди должны в такое сложное время, а именно: потеря близкого и родного человека, заниматься поиском документов и личных вещей умерших? С этим надо бороться!».





Петиция адресована департаменту здравоохранения Томской области и прокуратуре.





На вечер 22 ноября петиция собрала больше 70 подписей.





С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь.





О том, с чем можно столкнуться родственникам тех, кто попал в МСЧ №2, мы писали в материале «Ковидная изнанка». Родственникам погибшей от коронавируса в МСЧ №2 пришлось обращаться в полицию. По неофициальной информации, сейчас такие случаи — когда разыскивают тела и документы умерших при помощи полиции — не редкость. Мы писали о вопиющем случае, когда в МСЧ №2 перепутали тела и родственники чуть было не похоронили другого человека.