Прекращено уголовное преследование фигуранта дела о причинении 105-миллионного ущерба Минздраву Омской области

В постановлении Следственного управления СК РФ по Омской области уточняется, что такое решение принято «в связи с непричастностью подозреваемого к совершению преступления». Кроме того, в отношении Бабикова отменена мера принуждения в виде обязательства о явке, которая была избрана 1 декабря 2020 года.

Прекращено уголовное преследование экс-руководителя омской Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Виктора Бабикова, фигуранта дела экс-министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Дело было связано с причинением ведомству материального ущерба на сумму более 105 миллионов рублей. Об этом ТВ2 сообщил сам Бабиков.

Напомним, в конце января 2021 года стало известно, что управление следственного комитета по Омской области возбудило уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Ирины Солдатовой и экс-руководителя дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Виктора Бабикова. Они подозревались в превышении должностных полномочий: по версии следствия, Солдатова и Бабиков заключили контракты на поставку медицинской техники с аффилированными компаниями по «явно завышенной стоимости». Следствие оценивало ущерб в 105 миллионов рублей.

Уже в ноябре прошлого года Ирину Солдатову сняли с должности из-за нехватки мест в ковидных госпиталях в Омске. Тогда машины скорой помощи привезли пациентов с COVID-19 к зданию регионального Минздрава, так как в больницах заболевших отказались принимать из-за нехватки мест.

Виктор Бабиков покинул пост руководителя дирекции 31 мая этого года «по инициативе работодателя» в связи со срывом сроков поставки оборудования по национальным проектам, сообщали в региональном Минздраве. На этой позиции Бабиков работал с мая 2020 года, до этого он был руководителем проектов в ГК «МедИнвестГрупп».