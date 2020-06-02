Предвыборный спам или черный пиар? Студенты ТГУ жалуются на политагитацию

В редакцию ТВ2 обратились студенты ТГУ с жалобой, что им на личные сотовые телефоны приходит политическая спам-рассылка по участию в праймериз «Единой России» за кандидата от ТГУ, начальника управления молодежной политики университета Алексея Васильева. Студентов возмутило, что смысл сообщения спрятан якобы в студенческом проекте, в котором Алексей Васильев принимал участие – студенческая биржа труда Uniprofi .

Скриншоты телефонных сообщений выложили и в группу во ВКонтакте «Подслушано в ТГУ» .

То есть логика следующая: за деньги ТГУ начальник замутил биржу труда, собрал персональные данные студентов и теперь рассылает спам в политических целях. Считаю это возмутительным фактом, скорее всего, нарушен закон об использовании персональных данных, — написал ТВ2 сотрудник университета.

Участник праймериз «Единой России» Алексей Васильев подтвердил ТВ2, что подобная рассылка действительно была. Только сообщения отправлялись, по его словам, не по телефонам из базы данных UniРrofi , а тем студентам, кто пожелал узнать, как помочь Алексею Васильеву переизбраться на новый срок в Думу города Томска.

Я с молодежью работаю давно, и из разных проектов сложилась группа ребят, которая решила меня поддержать на предварительном голосовании. Часть из них студенты, и они звонили знакомым, знакомым знакомых, рассказывали про нашу биржу труда и тем, кто выражал интерес и просил скинуть им механизм поддержки, они скидывали механизм. Это совершенно точно не спам, все рассылки были сделаны адресно, – рассказал начальник управления молодежной и социальной политики ТГУ и заместитель председателя комитета по спорту и молодежной политике гордумы.

По словам Алексея Васильева, база данных биржи труда ТГУ никакого отношения к этой рассылке не имеет.

— Получается, что человек, который нам пожаловался на спам, сначала сам попросил инструкцию, как проголосовать за вас, а потом ее слил журналистам и выложил в группу ТГУ во ВКонтакте?

— Мне сложно здесь установить причинно-следственные связи, но очень похоже на то, что вы говорите.

— Т.е. это черный пиар против вас?

— Я не знаю, насколько это черный пиар, поскольку официально еще предвыборная кампания не стартовала и это внутрипартийный проект «Единой России». Поэтому странно выглядит обвинение в политической агитации. Это голосование внутрипартийное. Праймериз уже прошли, и сейчас мы ожидаем итогов.