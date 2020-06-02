Добрые новости
02 июня,
2020
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Новости

Предвыборный спам или черный пиар? Студенты ТГУ жалуются на политагитацию

Виктория Мучник
Виктория Мучник
5 часов назад

В редакцию ТВ2 обратились студенты ТГУ с жалобой, что им на личные сотовые телефоны приходит политическая спам-рассылка по участию в праймериз «Единой России» за кандидата от ТГУ, начальника управления молодежной политики университета Алексея Васильева. Студентов возмутило, что смысл сообщения спрятан якобы в студенческом проекте, в котором Алексей Васильев принимал участие – студенческая биржа труда Uniprofi.

Предвыборный спам или черный пиар? Студенты ТГУ жалуются на политагитацию

Скриншоты телефонных сообщений выложили и в группу во ВКонтакте «Подслушано в ТГУ».  

То есть логика следующая: за деньги ТГУ начальник замутил биржу труда, собрал персональные данные студентов и теперь рассылает спам в политических целях. Считаю это возмутительным фактом, скорее всего, нарушен закон об использовании персональных данных,  — написал ТВ2 сотрудник университета.

Алексей Васильев
Алексей Васильев

Участник праймериз «Единой России» Алексей Васильев подтвердил ТВ2, что подобная рассылка действительно была. Только сообщения отправлялись, по его словам,  не по телефонам из базы данных UniРrofi, а тем студентам, кто пожелал узнать, как помочь Алексею Васильеву переизбраться на новый срок в Думу города Томска.

Я с молодежью работаю давно, и из разных проектов сложилась группа ребят, которая решила меня поддержать на предварительном голосовании. Часть из них студенты, и они звонили знакомым, знакомым знакомых, рассказывали про нашу биржу труда и тем, кто выражал интерес и просил скинуть им механизм поддержки, они скидывали механизм. Это совершенно  точно не спам, все рассылки были сделаны адресно, – рассказал начальник управления молодежной и социальной политики ТГУ и заместитель председателя комитета по спорту и молодежной политике гордумы.

По словам Алексея Васильева, база данных биржи труда ТГУ никакого отношения к этой рассылке не имеет. 

— Получается, что человек, который нам пожаловался на спам, сначала сам попросил инструкцию, как проголосовать за вас, а потом ее слил журналистам и выложил в группу ТГУ во ВКонтакте?

— Мне сложно здесь установить причинно-следственные связи, но очень похоже на то, что вы говорите.

— Т.е. это черный пиар против вас?

— Я не знаю, насколько это черный пиар, поскольку официально еще предвыборная кампания не стартовала и это внутрипартийный проект «Единой России». Поэтому странно выглядит обвинение в политической агитации. Это голосование внутрипартийное. Праймериз уже прошли, и сейчас мы ожидаем итогов.

В Томске оргкомитет местного отделения партии «Единая Россия» подведет итоги и огласит имя победивших на предварительном голосовании кандидатов сегодня, 2 июня 2020 года. Всего в электронной партийной процедуре приняли участие 7399 жителей Томска. 

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