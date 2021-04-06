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06 апреля,
2021
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Представитель «Томскводоканала» упал в обморок во время выступления в Думе Томска

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

Главный инженер «Томскводоканала» Игорь Можейкин упал в обморок во время выступления в Думе Томска. 

Игоря Можейкина специально пригласили в Думу Томска, чтобы он рассказал подробнее о масштабном отключении холодной воды в Томске.

«Не проводить работы мы не можем. До конца недели определяем графики подвоза воды. В понедельник начнем информировать население. Допускаю, что будет неудобно. Подача воды начнется с 24 апреля. Допускаю, что в каком-то районе Томска вода появится раньше. Как правило, это зависит из-за забора воды», — сказал Можейкин.


Он также уточнил, что выбраны именно эти даты в расчете на то, что какая-то часть населения будет на Мичуринских участках.  

Слово взял депутат Илья Леонтьев. Во время того, когда Леонтьев задавал вопрос, Игорь Можейкин упал в обморок. 

Депутаты поспешили помочь представителю «Томскводоканала». Депутат, главный врач детской больницы Алексей Балановский стал оказывать медицинскую помощь. Спикер Думы Чингис Акатаев объявил перерыв на 20 минут.

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