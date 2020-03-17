Председатель СК РФ просит возбудить дело о разглашении гостайны на судью из Новосибирска

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении новосибирской судьи Ирины Петруниной. Как пишет «Коммерсант» , речь идет о деле за разглашение гостайны.

Обращение Бастрыкина рассмотрят на ближайшей сессии ВККС, которая пройдет 30 марта. Материалы дела содержат информацию под грифом «секретно», поэтому слушания пройдут в закрытом режиме.





Ирина Петрунина начала работать судьей 20 лет назад в Железнодорожном райсуде Новосибирска, специализируется на гражданских и административных делах. В 2005 году Петрунина перешла в Новосибирский облсуд, а через 8 лет ее избрали председателем совета судей Новосибирской области.





По статье 283 «Разглашение государственной тайны» Ирине Петруниной грозит до семи лет лишения свободы.