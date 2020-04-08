Предпринимателям дадут кредиты на зарплату сотрудникам

В администрации Томской области состоялось заседание штаба по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Томской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который провел вице-губернатор по экономике Андрей Антонов.

Как сообщила на заседании штаба директор томского Фонда развития бизнеса Ольга Лапшина, сегодня предприниматели Томской области работают с восемью банками, которые готовы предоставлять рассрочки и каникулы по выплатам кредитов.





При этом некоторые из банков уже разрабатывают программы выдачи займов под 0 % для выплаты зарплат сотрудникам компаний, относящимся к наиболее пострадавшим из-за пандемии отраслям.





В частности, такие займы уже доступны в МСП Банке, где их могут получить компании, имеющие зарплатные программы и в других финансовых организациях. В ближайшее время займы под 0 % будут доступны в Сбербанке и ВТБ.





Получить подробную информацию об условиях получения займов можно на горячей линии Фонда развития бизнеса по тел. 8 (3822) 901-000.





«В текущих условиях, когда малый и средний бизнес попал под удар из-за пандемии, мы совместно с банковскими организациями ищем все возможные способы поддержки предпринимателей, — прокомментировал вице-губернатор по экономике Андрей Антонов. — Мы уже приняли решение о выделении 10 миллионов рублей из бюджета региона для Фонда поддержки малого предпринимательства Стрежевого: средства будут направлены на беспроцентные кредиты для выплаты зарплат работникам пострадавших компаний. Продолжаем работу с банками по кредитованию предприятий сферы ЖКХ Томской области, а также по снижению лизинговых платежей».





Ранее решением штаба Томская торгово-промышленная плата была уполномочена принимать с 23 марта по 1 сентября 2020 года заявления от предпринимателей на выдачу заключений о возникновении форс-мажора, из-за которого невозможно исполнить контракты внутри страны.





Помимо этого, для поддержки предпринимателей, принимающих безналичную оплату пластиковыми картами, обсуждается снижение банковских платежей за обслуживание таких систем.





Продолжается работа по снижению арендных платежей для предпринимателей, снимающих площади в торговых центрах и попавших в перечень пострадавших из-за пандемии отраслей, в том числе в районах Томской области. Также региональный штаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития рекомендовал муниципальным образованиям предоставить бизнесу льготы по аренде муниципального имущества: это решение уже распространяется на помещения, находящиеся в госсобственности.



