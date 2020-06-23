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23 июня,
2020
Новости

Предприниматели смогут пройти цифровой чек-ап

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

Банк «Открытие» предложил представителям малого и среднего бизнеса пройти бесплатное тестирование на образовательном портале Open Academy и рассчитать индекс цифровизации их бизнеса. Он покажет уровень готовности компаниии к цифровой трансформации. Индекс цифровизации измеряется по пяти основным показателям: каналы передачи и хранения информации, интеграция цифровых технологий, использование интернет-инструментов, информационная безопасность и персонал. 

После прохождения тестирование предприниматели получат персональную подборку материалов, которые помогут ускорить развитие компании — бизнес-курсы, статьи, инструкции, чек-листы, обзоры онлайн-сервисов.


Уровень цифровизации бизнеса измеряется банком «Открытие» совместно с оператором исследования аналитическим центром НАФИ и базируется на индексе International Digital Economy and Society Index (I-DESI), применяемом Европейской Комиссией для анализа уровня развития цифровой экономики по странам Европейского союза и 15 государств.


Цифровые технологии – залог жизнеспособности и успешности бизнеса, отмечают в банке. В контексте частичного или полного перехода многих компаний на удаленную работу уровень цифровизации бизнеса особенно актуален. 


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