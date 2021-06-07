«Предприниматели напрягутся»: бизнесмена Олега Кальмаева отправили на два месяца в СИЗО

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Два месяца известный томский бизнесмен Олег Кальмаев, руководитель компаний «Компстар» и «Тимбергрупп», проведет в СИЗО. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области.

Буквально несколькими днями ранее сенатор от Томской области Владимир Кравченко написал в своем Инстаграм-канале после посещения предприятий, членов регионального отделения «Опора России»: «Благодарю за организацию рабочего визита председателя регионального отделения «Опора России» Сергея Кухальского и руководителей предприятий: Алексея Лисицкого (ТМФ) и Олега Кальмаева («Тимбергрупп»)».

Олег Кальмаев — известный томский бизнесмен. Он всегда активно участвовал в благотворительных акциях, выступал в роли наставника для молодых предпринимателей, вместе с «Опорой России» помогал врачам во время пика эпидемии коронавируса.

Насколько оправдана столь жесткая мера пресечения в виде заключения бизнесмена под стражу на два месяца, мы поговорили с общественным бизнес-омбудсменом, сопредседателем Партии Роста Еленой Ульяновой и главой томского отделения «Опоры России» Сергеем Кухальским.

«Я Олега Кальмаева как бизнесмена знаю лично, и о нем у меня только положительные отзывы, — говорит Елена Ульянова. — Что касается заключения предпринимателя под стражу на два месяца, то здесь ситуация сложная. Ему инкриминируют коммерческий подкуп, а не экономическое преступление. Это разные вещи. По экономическому преступлению его могли отпустить просто под залог. На сегодняшний день я не знаю состава преступления, обвинение ему пока не предъявлено. Но лично, как человек, я считаю, что суд не учел, что это очень хороший предприниматель, что за ним стоят его сотрудники, что за ним его семья. Он не совершил никакого преступления, которое было бы опасно для окружающих, для того чтобы его закрывать на два месяца. Существуют залог, домашний арест, подписка о невыезде».

Общественный омбудсмен отмечает, что предпринимателей настораживает то, насколько показательно было задержание со съемкой пересчета денег в автомобиле.

Видео: Россия 1, Томск

Глава Томского отделения «Опоры России» Сергей Кухальский рассказал ТВ2, что он только сегодня вернулся в город и о том, что произошло с Олегом Кальмаевым, знает только из новостей.

«Олег – один из организаторов томского отделения «Опоры», — рассказывает Сергей Кухальский. — Активный участник. У меня и у предпринимательского сообщества только положительные отзывы о Кальмаеве. Он занимался наставничеством. Помогал мелким предпринимателям. Делился контактами. Всегда был открыт. Я очень удивился, когда увидел новость о его задержании».

Бизнесмен Иван (имя изменено по просьбе собеседника), который лично знаком с Олегом Кальмаевым, рассказал ТВ2, что все знают, что есть практика договоров на конкурсах. «Проходит конкурс, — рассказывает Иван. — Предприниматели тебе звонят и говорят: ты не не торгуйся, чтобы ценник не понижать. А то можем вместе понизить на 30-40%, и никому это выгодно не будет. В бизнесе, не только в Томском регионе, эта практика существует давно. Полагаю, что здесь могло быть то же самое. Возможно, ему предложили не понижать цену. С точки зрения закона, такую историю можно повернуть как угодно. Не думаю, что этими деяниями он нанес значительный ущерб обществу… Так же было, например, когда-то с обналичиванием. Обналичивали все. Потом было решено, что это криминально, и понеслось. Начали всех садить. Возможно, Кальмаев попал под показательную раздачу, чтобы продемонстрировать, что теперь вот такие правила, ребята!»

Елена Ульянова рассказала, что в настоящий момент предприниматели, с которыми она общалась по поводу ситуации с Кальмаевым, очень напуганы и боятся что-то говорить. «Страх, что с каждым это может произойти, он не добавляет оптимизма и не дает возможности дальше выстраивать планы по развитию бизнеса», — считает сопредседатель Партии Роста Елена Ульянова.

Фото: с личной страницы в Фейсбуке

С Еленой Ульяновой согласен и Сергей Кухальский. «Многие предприниматели напрягутся. Надо же понимать, что многие предприниматели способствуют притоку денег в регион со всей России. Как Кляйн, например. Когда бизнес начнет затухать, будем пожинать плоды. Чуть позже. Предпринимателей должно быть побольше, а не поменьше. Тех, кто не в приватизации участвовал, а сам себя сделал, и так по пальцам в Томске можно пересчитать», — говорит глава регионального отделения «Опоры России».