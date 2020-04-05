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05 апреля,
2020
Новости

Предприниматели могут снимать деньги для выплаты зарплат без комиссии

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Банк «Открытие» отменил комиссию за выдачу денежных средств в кассе для выплат заработной платы для действующих и новых клиентов малого и среднего бизнеса из всех сегментов. Также «Открытие» отменяет плату за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО), сообщает пресс-служба банка.


Банк «Открытие» отменяет абонентскую плату на основных пакетах услуг — «Быстрый рост» и «Свой бизнес»; комиссии за ведение счета по стандартным тарифам, за безналичные поступления на расчетные счета на пакетах услуг «Первый шаг» и «Быстрый рост» и платежи в интернет-банке сверх лимита на пакетах услуг «Первый шаг», «Быстрый рост» и «Свой бизнес».


«Предложение действует в течение трех месяцев и распространяется на всех новых клиентов — предпринимателей, а также на действующих клиентов банка из наиболее чувствительных к кризису отраслей. К ним относятся кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования и туристические агентства», — говорится в релизе.


С подробной информацией о предложении можно ознакомиться здесь.



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