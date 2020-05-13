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13 мая,
2020
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Новости

Предприниматели могут сэкономить на приеме платежей в банке «Открытие»

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Банк «Открытие» предложил предпринимателям, владельцам смартфонов Samsung, новое платежное решение SoftPOS. Бизнес-приложение со встроенным эквайринговым и кассовым функционалом позволит компаниям сократить расходы на приобретение платежных терминалов, что особенно важно для клиентов в текущей сложной экономической ситуации.

Предприниматели могут сэкономить на приеме платежей в банке «Открытие»

Теперь клиенты банка могут использовать  свой смартфон как POS-терминал, а при желании и как и онлайн кассу. После совершения транзакции клиент получает электронный фискальный и банковский чек  по электронной почте или в качестве SMS. SoftPOS дает возможность принимать все виды платежей: банковские карты, платежные приложения и наличные средства.


SoftPOS имеет высокую степень безопасности. Приложение обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и взлома, невозможность перехвата или копирования данных карты, защиту от вирусов и приложений-шпионов, а также безопасное хранение ключей шифрования.


Сегодня решением могут воспользоваться клиенты банка в Москве. Сервис можно подключить как в пакетном предложении эквайринга при открытии расчетного счета, так и в индивидуальном порядке.


Решение разработано на базе платежного решения INPAS. К эквайрингу можно подключить смартфоны Samsung серий A, S, Xcover и Tab, на которых установлена операционная система не ниже Android 8 и платформа безопасности Knox не ниже 3.1. Поддерживаемые модели: Samsung A20, Samsung A30s, линейка Samsung S10 (S10, S10+, S10e), Samsung Xcover4, Samsung Tab Active2, Samsung Tab Active Pro.

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