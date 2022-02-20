«Предприятия такого уровня в России еще нет»: в Красноярском крае планируют построить завод по глубокой переработке зерна

Завод по глубокой переработке зерна с инвестициями в 30 миллиардов рублей планируют построить в Шарыповском районе Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Усса после подписания соглашения между краевым правительством и АО «Сибагро Биотех».

«Предприятия, которое обеспечивает переработку зерна, тем более на таком уровне, конечно же, у нас не было, да и его нет в России. Предприятие, инвестиции в которое составляют порядка 30 миллиардов рублей. Это означает для нас и серьезные налоговые эффекты. Означает также возможность перерабатывать от 15% до 20% всего валового зерна, которое Красноярский край обеспечивает», — сказал Усс.

Председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев перед подписанием соглашения уточнил, что сроки строительства предприятия составят три года. Мощности по глубокой переработке зерна будут равны 250 тысячам тонн в год с перспективой их удвоения. Планируется производить глютен, лизин, кормовые дрожжи и биопластик, который имеет большие варианты использования, начиная с пластиковой посуды и заканчивая производством одежды.

В краевом Минсельхозе уточнили ТАСС, что производство предполагается запустить уже в 2023 году.