«Предприятия такого уровня в России еще нет»: в Красноярском крае планируют построить завод по глубокой переработке зерна

Завод по глубокой переработке зерна с инвестициями в 30 миллиардов рублей планируют построить в Шарыповском районе Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Усса после подписания соглашения между краевым правительством и АО «Сибагро Биотех».
«Предприятия, которое обеспечивает переработку зерна, тем более на таком уровне, конечно же, у нас не было, да и его нет в России. Предприятие, инвестиции в которое составляют порядка 30 миллиардов рублей. Это означает для нас и серьезные налоговые эффекты. Означает также возможность перерабатывать от 15% до 20% всего валового зерна, которое Красноярский край обеспечивает», — сказал Усс.
Председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев перед подписанием соглашения уточнил, что сроки строительства предприятия составят три года. Мощности по глубокой переработке зерна будут равны 250 тысячам тонн в год с перспективой их удвоения. Планируется производить глютен, лизин, кормовые дрожжи и биопластик, который имеет большие варианты использования, начиная с пластиковой посуды и заканчивая производством одежды.
В краевом Минсельхозе уточнили ТАСС, что производство предполагается запустить уже в 2023 году.
Проект является составной частью комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». На данный момент завершены предпроектные работы и проведена оценка социально-экономических эффектов.
Уточним, на начало 2022 года в «Сибагро» входили 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, а также в Красноярском крае и в Бурятии. Холдинг выпускает более 7% от общего объема промпроизводства свинины в стране.