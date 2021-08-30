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Предложения искусственного интеллекта Tele2: что это и кто их выбирает

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Число пользователей мобильной платформы Tele2 за январь-июнь выросло на 28%. Наибольший прирост зафиксирован в Поволжье (30%), на Северо-Западе (28%) и в регионах Байкала и Дальнего Востока (23%).

Чаще всего клиенты изучают персональные предложения от виртуального помощника Мии и знакомятся с продуктами Tele2 по рекомендациям искусственного интеллекта. Это делают 75% пользователей мобильного приложения.

Оператор проанализировал, какие возможности платформы наиболее востребованы клиентами. 75% пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» знакомятся с предложениями искусственного интеллекта. Виртуальный помощник Миа анализирует интересы клиента, основываясь на данных о его потреблении услуг, подбирает для него подходящие тарифы и опции.

Условия своего тарифного плана просматривают 60% пользователей. В 2021 году с выходом обновленной версии «Мой Tele2» у клиентов появилась возможность в приложении контролировать остатки пакетов и выбирать, на что потратить неизрасходованные в рамках пакета минуты – на разговоры или новинки онлайн-кинотеатра Wink. В первом полугодии текущего года клиенты оператора обменяли на кино 40 млн минут. Более половины пользователей (53%) открывают приложение, чтобы подключить новые услуги. Чаще всего они выбирают: опции добавления интернет-трафика, услугу «Кто звонил» и антиопределитель номера. Впервые в список востребованных сервисов вошла «Конференц-связь». Опция позволяет настроить бизнес-процессы в новой реальности удаленного формата работы.

Функционал «Мой Tele2» помогает оператору общаться с клиентом на одном языке. Так, сегодня все большую популярность набирает популярный медиаформат соцсетей – Stories. Почти половина аудитории (46%) просматривают Stories о новинках компании. Раздел с акциями от партнеров программы лояльности «Больше» регулярно посещают 35% пользователей.

Клиенты оператора активно продают и покупают минуты и гигабайты. «Маркет Tele2» в первом полугодии посетили 25% клиентов приложения. За год абоненты оператора покупают более 25 млн лотов. Наибольшее количество интернет-трафика приобретают жители Москвы – более 20% от всего купленного объема, второе место занимают клиенты из регионов Байкала и Дальнего Востока (14%). В среднем за год абоненты покупают 100 Пб интернет-трафика. Делятся гигабайтами с друзьями и близкими 16% пользователей приложения. Tele2 также выяснила, что самые щедрые люди живут в Москве, Челябинске и Нижнем Новгороде. Клиенты оператора из этих городов чаще других делятся гигабайтами.

«Для пользователей «Мой Tele2» сегодня не просто сопутствующее решение – это основной канал взаимодействия с оператором. Мы продолжаем расширять мобильность услуг, фокусируясь на принципе омникальности. В этом году мы внедрили новые сценарии саморегистрации абонентов, улучшили тариф-конструктор, доработали виджеты и усовершенствовали чат-бота. Tele2 интегрирует инновационные решения, при этом основным преимуществом приложения остается персональный диалог с каждым клиентом, который ведется на простом и понятном языке», — комментирует директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

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