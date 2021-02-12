Предать или не предать? В ТГУ провели социальный эксперимент
Декан факультета психологии ТГУ Дмитрий Баланёв провел социальный эксперимент: проследил зависимость социализации людей при выборе стратегии действия для «дилеммы заключенного» – одной из самых известных задач в мировой теории игр. Применять эти стратегии можно как для решения бытовых конфликтов, так и в глобальных вопросах политической и экономической жизни. Ученый доказал, что социализация влияет на прогнозируемость поведения людей. Исследование проводилось по государственному заданию Минобрнауки России, результаты опубликованы в Сибирском психологическом журнале, сообщает пресс-служба ТГУ.
«Дилемма заключенного» – это ситуация, где двум подозреваемым дается выбор: обвинить второго либо промолчать. В случае если оба промолчат – каждому дадут по одному году тюрьмы; если они обвинят друг друга – по два года; а если один промолчит, а другой обвинит – первый получит три года, а второй выйдет на свободу. При этом подозреваемые знают, что им озвучили одинаковые условия.
Дмитрий Баланёв в своем исследовании рассматривал влияние социализации на повышение предсказуемости действий – как отдельного человека, так и группы людей в ситуации решения задачи социальной дилеммы. При этом ученый использовал возможности нейронных сетей как средства категоризации результатов с точки зрения применяемой игроком стратегии, а также влияние социальных факторов.
Эксперимент состоял из трех этапов. Сначала участникам исследования необходимо было решить «дилемму заключенного» с рандомным напарником. На втором этапе участники в группах выполняли ряд заданий – для включения в социальные взаимодействия. Смысл третьего этапа – измерение эффекта социализации. Каждый период участники случайным образом разделялись на пары, при этом они были проинформированы, что точно играют с кем-то из своей подгруппы.
– До эксперимента вариант с предательством во всех раундах составлял 20% от всех решений, а с полной кооперацией – чуть больше 1%. После экспериментального формирования социализации 34% участников стали придерживаться стратегии «всегда сотрудничать», и только 13% – «всегда предавать». Особый интерес в этом отношении представляет форма игрового поведения, демонстрирующая резкий переход от стратегии «предательства» к стратегии «сотрудничества». Мы обнаружили 14% таких случаев, при том, что обратных переходов участники нашего эксперимента не проявили вовсе, – объяснил Дмитрий Баланёв.
Еще одним важным результатом исследования стала прогнозируемость действий участников. До проведения тренинга типовыми стратегиями можно было объяснить 48% решений, а после – 73%.
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