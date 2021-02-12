Предать или не предать? В ТГУ провели социальный эксперимент

Декан факультета психологии ТГУ Дмитрий Баланёв провел социальный эксперимент: проследил зависимость социализации людей при выборе стратегии действия для «дилеммы заключенного» – одной из самых известных задач в мировой теории игр. Применять эти стратегии можно как для решения бытовых конфликтов, так и в глобальных вопросах политической и экономической жизни. Ученый доказал, что социализация влияет на прогнозируемость поведения людей. Исследование проводилось по государственному заданию Минобрнауки России, результаты опубликованы в Сибирском психологическом журнале, сообщает пресс-служба ТГУ.





«Дилемма заключенного» – это ситуация, где двум подозреваемым дается выбор: обвинить второго либо промолчать. В случае если оба промолчат – каждому дадут по одному году тюрьмы; если они обвинят друг друга – по два года; а если один промолчит, а другой обвинит – первый получит три года, а второй выйдет на свободу. При этом подозреваемые знают, что им озвучили одинаковые условия.