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Главная Новости «Праздника топора» в Томской области не будет второй год подряд
Новости

«Праздника топора» в Томской области не будет второй год подряд

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

В Томской области вновь отменили проведение «Праздника топора» из-за сложной эпидемиологической обстановки. Напомним, что с 19 июля в регионе запрещены все массовые мероприятия, в том числе и на открытом воздухе. 

По данным организаторов, проведение фестиваля в 2021 году планировалось с 17 по 22 августа. При этом организаторы подчеркивали, что участие возможно только при отрицательном ПЦР-тесте. 

«Праздник топора» впервые прошел в 2008 году в селе Зоркальцево. В 2013 году праздник приобрел международный статус и переехал в сельский парк «Околица».

В 2019 году на фестиваль съехались 140 плотников из 24 стран мира и 22 регионов России. Тогда «Праздник топора» посетило рекордное количество гостей — более 170 тыс. человек.

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