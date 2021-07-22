«Праздника топора» в Томской области не будет второй год подряд

В Томской области вновь отменили проведение «Праздника топора» из-за сложной эпидемиологической обстановки. Напомним, что с 19 июля в регионе запрещены все массовые мероприятия, в том числе и на открытом воздухе.

По данным организаторов, проведение фестиваля в 2021 году планировалось с 17 по 22 августа. При этом организаторы подчеркивали, что участие возможно только при отрицательном ПЦР-тесте.

«Праздник топора» впервые прошел в 2008 году в селе Зоркальцево. В 2013 году праздник приобрел международный статус и переехал в сельский парк «Околица».

В 2019 году на фестиваль съехались 140 плотников из 24 стран мира и 22 регионов России. Тогда «Праздник топора» посетило рекордное количество гостей — более 170 тыс. человек.